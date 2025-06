Termoli riaccende l’arte: la Nuova Officina Solare apre il 3 luglio

TERMOLI. A Termoli, giovedì 3 luglio 2025 alle ore 19, riapre a dieci anni dalla sua chiusura la Nuova Officina Solare Arte Contemporanea, un evento importante per la città che vuole arricchire il panorama culturale con un nuovo spazio aperto al pubblico, dedicato allo sviluppo delle idee e alla ricerca di nuovi linguaggi artistici. Un luogo d’incontro per favorire la conoscenza tra le persone e valorizzare i talenti locali.

La prima Officina Solare è stata la galleria d’arte più produttiva dell’intera regione, operando per otto anni e organizzando oltre cento mostre, tra personali e collettive, che hanno dato spazio a giovani artisti e a pittori di fama riconosciuta.

La Nuova Officina Solare si propone di seguire le stesse finalità, aprendo il nuovo spazio espositivo nel cuore di Termoli, in Corso Nazionale, la via più frequentata della città, con l’obiettivo di costruire e consolidare un dialogo artistico che finora è mancato o stenta a decollare.

Con soli 16 mq a disposizione, la galleria è piccola, ma ha la grande ambizione di guadagnarsi nel tempo un ruolo di rilievo a livello nazionale.

L’attività si inaugura con una mostra collettiva di quindici artisti molisani che, per impegno e qualità, hanno dato lustro alla regione. Questa comunità di artisti, attraverso il lavoro di scambio personale, ha costruito modelli e proposte che hanno caratterizzato la scena culturale molisana.

Tra gli artisti esposti figurano:

Ernesto Saquella, Luigi Mastrangelo, Antonio Giordano, Nazzareno Serricchio, Michele Peri, Vincenzo Mascia, Elio Cavone, Renato Marini, Giovanni Senatore, Francis Desiderio, Mariangela Regoglioso, Luigi Petrosino, Antonio Marcovicchio, Antonio Tramontano, Nino Barone.

Si tratta di artisti di lunga esperienza, protagonisti dagli anni Ottanta e Novanta fino ad oggi, in Italia e all’estero, legati a movimenti nazionali e internazionali come il Medialismo, il Movimento Madì e Archetyp’Art.

Una mostra da non perdere!

Michele Peri

Vive e lavora come scultore sulle tranquille colline di Isernia, sua terra natale. Dopo l’Accademia di Belle Arti di Napoli ha sviluppato un’attività artistica lunga e intensa, sperimentando tecniche diverse e lavorando con materiali naturali e artificiali, per cercare una conciliazione tra natura e invenzione umana. I simboli ancestrali ricorrono nelle sue opere, sempre però proiettati nel presente con uno stile contemporaneo. Tra le sue mostre recenti: “Percorsi Incrociati” (Spazio Comel Arte Contemporanea, Latina, 2018) e Spoleto Art Festival (2017). Le sue opere sono state esposte in tutta Italia, inclusi Arte Fiera Bologna, Biennale d’Arte Sacra del Molise e Artisti per la Pace a Roma.

Ernesto Saquella

Artista e saggista italiano (Campobasso, 1958 – 2008). Ha iniziato giovanissimo con paesaggi e soggetti dal vero, laureandosi in Giurisprudenza. Negli anni Ottanta ha fondato il “Gruppo di Orientamento” e lavorato sul ciclo “Astrattismo lirico”. Negli anni Novanta ha esplorato l’arte digitale, divenendo tra i primi in Italia a lavorare con multimedialità e realtà virtuale. Nel 1996 ha firmato il manifesto del movimento internazionale “Archetyp’art”. Le sue opere sono presenti in musei, collezioni private e gallerie in Italia e all’estero.

Giovanni Senatore

(Termoli 1942 – Ariccia 2016). Pittore con formazione classica e influenze letterarie (Pirandello, Sartre, Baudelaire), ha sviluppato un linguaggio artistico profondo e pregnante. Ha esposto in numerose personali e collettive dal 1971 nelle principali città italiane, partecipando anche alla Triennale d’Arte di Celano. Tra i critici che si sono occupati della sua opera figurano Siena, T. Edizioniraversi e Bonifati.