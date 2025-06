Tra arte e natura: il trekking a cavallo sul Tratturo Celano-Foggia

COLLETORTO. Da Colletorto a Civitacampomarano, in trekking a cavallo sul Tratturo Celano-Foggia, il gruppo dei Cavalieri della Scuola Equestre di Laura ha esplorato il borgo arroccato intorno alla fortezza angioina e il patrimonio culturale dei murales. Un’esperienza immersa nel verde, avventurosa e carica di profonde emozioni.

Un’avventura in mezzo al verde e in mezzo al buio, sotto la luce della Luna. Cavalli e cavalieri sulle lunghe piste erbose del tratturo Celano-Foggia per raggiungere uno dei borghi più belli del Molise, dove la voce del silenzio ha i colori dell’arte più bella, ebbra di resistenza.

Di recente, in due giorni di trekking, il gruppo dei cavalieri dell’Equiturismo De Girolamo, tra arte, storia e natura, ha raggiunto Civitacampomarano, un piccolo borgo dell’entroterra molisano, arroccato intorno all’imponente castello angioino che divide in due parti l’agglomerato medievale. Un borgo segnato da non pochi momenti di gloria nel passato, grazie alla presenza di Vincenzo Cuoco e Gabriele Pepe, animati da ardore patriottico e culturale.

Oggi Civitacampomarano è noto per il suo museo a cielo aperto. Si può dire che il piccolo borgo, segnato dallo spopolamento, sia rinato grazie al Festival della Street Art. È bello, dunque, scoprire tra i suoi vicoli stretti le tantissime opere d’arte disegnate sui muri e sulle facciate delle case.

Civitacampomarano è celebre per un murales semplicissimo che rappresenta nel suo messaggio la realtà di tantissimi piccoli centri molisani, arroccati come presepi isolati sulle creste delle montagne, dove bisogna resistere per sopravvivere.

“Il Molise Non Esiste, Resiste”: suona così il titolo dell’opera esposta in un angolo caratteristico del borgo, tra le più fotografate. Consiste in una semplice scritta a stampatello che attiva una riflessione senza fine.

Qui il Molise resiste, tra non pochi svantaggi e difficoltà. Sopravvive e resiste grazie alle tantissime creazioni artistiche di un museo a cielo aperto tra i più colorati d’Italia.

È stata questa l’ultima tappa dei cavalieri della Scuola di Equitazione di Laura De Girolamo, con sede a Colletorto.

Nel primo giorno di trekking, i cavalieri, percorrendo il tratturo Celano-Foggia, dopo aver guadato il Biferno in direzione Lucito, Castelbottaccio e Colle Marasca, hanno raggiunto l’area attrezzata di Monte Rosso per trascorrere la nottata a cielo aperto.

Il giorno successivo si riparte a cavallo di prima mattina per raggiungere Civitacampomarano, visitare l’interno del castello e le opere di strada.

“L’arte del cavalcare – precisa Laura De Girolamo – va senz’altro oltre l’apprendimento di una disciplina. In questo caso offre ai cavalieri l’opportunità di scoprire angoli di natura molisana ai più sconosciuti. Permette di esplorare luoghi che raramente visitiamo, regalandoci una prospettiva unica e un legame profondo con il territorio. Il Festival della Street Art di Civitacampomarano, dedicato alle piccole realtà locali, mette in primo piano come la passione per i cavalli e la nostra terra possano unirsi in un connubio che arricchisce il nostro spirito e l’amore per la natura che ci circonda. Sono felice di aver avuto l’opportunità di portare i cavalieri della scuola a scoprire il Molise che resiste, come recita uno dei murales che abbiamo incontrato. Scoprire un borgo a cavallo è un’esperienza unica, affascinante. Civitacampomarano merita di essere visitato perché sorprende per la sua insolita bellezza. Il Molise che resiste siamo anche noi, che continuiamo a promuovere iniziative come questa alla scoperta del nostro territorio, per far emergere storie di luoghi e di persone. Questa forma di turismo lento crea senz’altro un rapporto speciale tra l’uomo e l’animale. In mezzo alla natura incontaminata, la cavalcata diventa anche un’avventura indimenticabile. Ringrazio di cuore il Comune di Civitacampomarano per l’accoglienza e Maurizio Russo per la realizzazione di questa due giorni di trekking a cavallo che lascia un bel segno nel cuore di tutti noi“.

Luigi Pizzuto