Tripudio di emozioni: incantati dalla Sfilata dei Misteri e dagli eventi del Corpus Domini 2025

CAMPOBASSO. La città di Campobasso si è svegliata immersa nella suggestione senza tempo della Sfilata dei Misteri, cuore pulsante del Corpus Domini. Questa mattina, puntuale alle 9:45, gli “Ingegni” ideati dal genio di Paolo Saverio Di Zinno hanno sfilato per le vie della città, partendo dal Museo dei Misteri, attraversando il centro e ricevendo la tradizionale benedizione in Piazza Vittorio Emanuele II. Un fiume di persone ha affollato le strade, lasciandosi incantare dalle figure sospese tra cielo e terra, in un misto di fede, arte e identità molisana.

Ma la giornata è appena iniziata: il programma del Corpus Domini 2025 prosegue ricco di appuntamenti culturali e musicali.

Mattinata all’insegna della tradizione e della cultura

Fin dalle prime ore, oltre alla Santa Messa al Museo dei Misteri, il centro ha accolto iniziative come “Il Diavolo e la Donzella fra la gente” in Piazza Gabriele Pepe, e l’annullo filatelico dedicato al Mistero di San Michele sotto il porticato di Palazzo San Giorgio, iniziative che hanno arricchito l’atmosfera di festa.

Il pomeriggio tra rievocazione e storytelling

Alle 18:00, le vie del borgo antico diventano teatro vivente con “La forgia pe li Misteri”, evento di promozione turistica che farà rivivere le leggende legate ai Misteri grazie alle performance itineranti del Narratografo e di Ares. Un’occasione unica per riscoprire l’anima popolare e artigiana della città.

La sera si accende con la musica e i fuochi d’artificio

Alle 21, l’Area Eventi di Piazza della Vittoria si trasforma in palcoscenico per il concerto di Ron, voce storica della musica italiana, che regalerà emozioni con brani iconici e nuove sonorità. A seguire, alle 22:30, spazio all’energia dei Riserva Moac, con il loro sound che mescola tradizione e contaminazioni internazionali.

Il gran finale è previsto a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico, che concluderà in bellezza una giornata carica di suggestione.