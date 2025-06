“Un tappeto di fede”: l’infiorata del Corpus Domini

GUGLIONESI. Fiori, colori, sale, petali, dediche, preghiere. Anche quest’anno Guglionesi ha celebrato il Corpus Domini con l’infiorata, una delle manifestazioni più attese e sentite dalla comunità. Per un giorno, le vie del paese si sono trasformate in un vero e proprio tappeto floreale, frutto della dedizione di residenti, associazioni, gruppi di volontari e famiglie intere.

Tra le tante composizioni che hanno impreziosito il centro storico, spiccano opere cariche di spiritualità e messaggi profondi, come quella che recita: “Apri il mio cuore a Te così che io possa dire: grazie, eccomi.”

Un messaggio semplice ma potente, inciso su un tappeto verde con petali e fiori colorati, che ha toccato il cuore di molti passanti.

Ma non si tratta solo di bellezza. L’infiorata è un gesto di fede collettiva, un rito che unisce generazioni. Nei giorni precedenti all’evento, in tanti si sono messi all’opera per progettare, disegnare, raccogliere materiali e sistemare ogni dettaglio. Il risultato è un percorso artistico che accompagna la processione del Corpus Domini, trasformando le strade in spazi di meditazione e meraviglia.

La suggestiva Infiorata 2025 ha preso vita lungo via Guiscardo, trasformandola in un tappeto di petali che ha celebrato la devozione e la bellezza. Accanto alla chiesa di San Nicola, sono stati realizzati splendidi tappeti di rose, che si sono estesi lungo via Roma fino alla rotonda, impreziosita da fiori di carta creati a mano dai volontari. Il percorso floreale è proseguito fino a “Lungomare” e all’orologio.

Ad incantare cittadini e visitatori sono stati anche gli altarini e i tappeti di fiori che, per la cura dei dettagli e l’armonia dei colori, sono apparsi come veri e propri quadri, frutto di settimane di lavoro meticoloso.

Un’arte effimera ma potente, che dura poche ore ma resta nella memoria per mesi. L’infiorata di Guglionesi non è solo un evento religioso: è una forma di partecipazione, un modo per sentirsi parte viva della comunità, per lasciare un segno e per dire, in silenzio ma con forza, “ci siamo”.

E mentre il sole scalda le pietre antiche del borgo, i fiori sul selciato raccontano, uno per uno, il volto più autentico di Guglionesi: quello di un paese che resiste, crea, crede.

Alberta Zulli