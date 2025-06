SAN MARTINO IN PENSILIS. Una merenda nell’oliveta: un’esperienza sensoriale ed educativa con Città dell’Olio in collaborazione con l’associazione culturale ProSmip.

In un angolo incantato della campagna molisana, a San Martino in Pensilis, tra ulivi giovani e secolari e avvolti dai profumi della natura, si è svolta “Merenda nell’Oliveta”. L’evento, promosso da Città dell’Olio in collaborazione con ProSmip, ha trasformato un semplice pomeriggio in un’esperienza coinvolgente per famiglie, bambini, artisti e amanti della natura.

L’obiettivo? Avvicinare grandi e piccini al mondo dell’olivicoltura, all’educazione alimentare, all’arte e al benessere, attraverso attività pensate per stimolare i sensi e favorire la consapevolezza.

Un pomeriggio immerso nella natura, tra arte e salute, con una merenda sana e gustosa a base di prodotti semplici e genuini. Il tutto accompagnato dall’intervento di una nutrizionista, che ha illustrato ai partecipanti l’importanza dell’olio extravergine d’oliva e della dieta mediterranea.

A fare da cornice a questo momento conviviale, un’esperienza di mindfulness immersi tra gli ulivi, laboratori creativi e attività con gli animali per i più piccoli. Inoltre, il sapere dell’agronomo ha arricchito l’evento con spiegazioni sulle caratteristiche degli ulivi, i cicli stagionali e i metodi di coltivazione.

Infine, l’arte ha trovato il suo spazio con gli artisti dell’estemporanea, che hanno immortalato la bellezza del paesaggio e l’atmosfera unica dell’oliveto.

Insomma, “Merenda nell’Oliveta” è stata più di una semplice uscita domenicale: un’immersione educativa e sensoriale nel mondo dell’olio, del cibo sano, della natura e dell’arte. Un autentico modo per promuovere la cultura dell’olio e valorizzare il territorio attraverso la conoscenza, la condivisione e la creatività.

Viviana De Rosa