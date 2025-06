Una vita dedicata all’educazione: Liliana Sirianni va in pensione

TERMOLI. Dopo anni di dedizione e passione, la maestra Liliana Sirianni lascia la Scuola Primaria di Difesa Grande. Il suo impegno e il suo amore per l’educazione hanno reso la scuola un luogo accogliente, stimolante e sereno per generazioni di alunni.

La sua figura resterà nel cuore di tutti come una delle maestre più amate e rispettate della comunità scolastica.

La maestra Sirianni non solo ha insegnato con entusiasmo e dedizione, ma ha anche ricoperto il ruolo di Responsabile di Plesso, dimostrando grandi capacità organizzative e leadership.

«È stata una figura fondamentale nella nostra scuola», hanno dichiarato i suoi colleghi.

Gli alunni la ricordano per le sue lezioni coinvolgenti, per la sua capacità di ascolto e per l’attenzione alle loro esigenze.

Per molti di loro è stata come una seconda mamma, capace di trasmettere valori profondi, stimolare la curiosità e insegnare a non smettere mai di imparare.

La maestra Liliana lascia un’eredità preziosa fatta di amore per l’insegnamento, di dedizione al prossimo e di esempio umano e professionale.

Anche se va in pensione, la sua passione per l’educazione non si spegnerà.

Le auguriamo di godersi il meritato riposo e di continuare a essere un punto di riferimento per la nostra comunità scolastica.