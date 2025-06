UniMol presenta il nuovo accesso a Medicina

CAMPOBASSO. Nuovo accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: ecco come si diventa medici a partire da questo nuovo anno accademico 2025-2026.

Giovedì 26 giugno, alle ore 11 – Campus universitario di Vazzieri, via Francesco De Sanctis, Campobasso – UniMol ha previsto un incontro informativo dedicato a tutti gli interessati e aperto anche alle famiglie. Sarà l’occasione per approfondire e chiarire eventuali dubbi sulle nuove modalità di accesso a Medicina e Chirurgia, ricevere informazioni e porre domande.

Il numero programmato resta.

Sparisce il test di settembre. La prova nazionale è prevista alla fine del primo semestre, cosiddetto semestre-filtro: il corso di laurea in Medicina e Chirurgia resta quindi ancora a numero programmato, cambiano solo le modalità di accesso.

Da dove si inizia e come si inizia

La riforma introdotta dal Ministero dell’Università e della Ricerca prevede l’iscrizione al semestre-filtro: l’iscrizione è aperta a chiunque, senza alcun test da superare in ingresso, e dovrà essere effettuata entro il prossimo luglio tramite la piattaforma online www.universitaly.it. Sarà data immediata e ampia diffusione sull’apertura delle iscrizioni.

Al momento dell’iscrizione si dovrà indicare la sede presso la quale frequentare il semestre-filtro di Medicina. Parallelamente, è obbligatoria l’iscrizione contestuale gratuita a un altro corso di studio affine, come indicato dal MUR, anche presso altro Ateneo.

Il semestre-filtro e la prova finale

Le lezioni del semestre-filtro, relative alle materie di biologia, chimica e propedeutica biochimica e fisica, inizieranno il 1° settembre e termineranno entro il 30 novembre. La frequenza è obbligatoria.

Al termine delle attività formative, ci sarà la prova nazionale che si svolgerà contemporaneamente in tutti gli Atenei italiani: per ogni materia il test prevede 31 domande, di cui 15 a risposta multipla e 16 a completamento, e durerà 45 minuti. Gli studenti avranno a disposizione due appelli per insegnamento.

La graduatoria nazionale

Ciascuna materia permetterà di ottenere 6 crediti formativi (CFU), per un totale di 18. Soltanto chi avrà ottenuto tutti i 18 CFU potrà accedere alla graduatoria nazionale, che sarà allestita sulla base dei punteggi conseguiti nei singoli esami. Ottenere un punteggio alto è la condizione necessaria per poter accedere alla sede universitaria prescelta.

Le attività didattiche organizzate da UniMol

Proprio per questo motivo, UniMol assicura l’attività didattica integralmente in presenza, la forma di didattica più efficace che garantisce un miglior apprendimento.

Per ciascuna materia UniMol ha programmato fino a 80 ore di lezioni frontali, tenute dai suoi qualificati docenti, aggiungendo anche 40 ore extra, non a frequenza obbligatoria, tra esercitazioni e simulazione della prova finale; i docenti resteranno a disposizione con attività di tutoraggio per tutto il periodo del semestre.

Perché scegliere UniMol

I motivi per scegliere l’Università degli Studi del Molise, in attesa degli ulteriori decreti attuativi e del provvedimento che definirà il contributo richiesto per l’iscrizione al semestre-filtro, sono:

didattica in presenza per tutti

tutoraggio

esercitazioni e approfondimenti pomeridiani

test di prova sui programmi di esame

Inoltre, mette a disposizione dei suoi iscritti al semestre-filtro i servizi legati al diritto allo studio quali, ad esempio:

trasporti gratuiti

alloggi

servizio mensa

compensazione della quota di iscrizione al test

Per chi non entra a Medicina

Lo studente che non riuscisse ad immatricolarsi a Medicina, potrà proseguire le attività formative in uno dei tre corsi di studi affini indicati dal MUR e presenti nell’offerta formativa di UniMol: Scienze biologiche, Infermieristica, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

In questo caso, UniMol garantisce il riconoscimento di tutti i crediti formativi maturati nel semestre-filtro, non solo per i suddetti corsi affini, ma anche per altri selezionati corsi di laurea attivi in Ateneo. Questa opportunità vale anche per lo studente che ha scelto di iscriversi al semestre-filtro in altro Ateneo, ma ha indicato uno dei corsi affini attivati presso UniMol.

Infine, questi studenti nel secondo semestre potrebbero anche seguire corsi di preparazione specifici organizzati da UniMol per ritentare l’accesso a Medicina l’anno successivo.

Tutto questo in un contesto universitario che da sempre assicura servizi e la prossimità di questi: alloggi, agevolazioni nei trasporti e mensa. La qualità della vita dello studente universitario in UniMol merita l’iscrizione.

UniMol risponde

Per ulteriori informazioni sarà attivo l’account semestre.filtro@unimol.it, personale dedicato fornirà risposte e spiegazioni.