UniMolVerse 2025 e Astroparty al Termoli Comics & Games

TERMOLI. Con “UniMolVerse 2025 e Astroparty” – tra scienza, tecnologia, innovazione, IA e divulgazione scientifica – il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (BioTerr) dell’Università degli Studi del Molise è protagonista, dal 20 al 22 giugno, al Termoli Comics & Games.

L’obiettivo? Avvicinare il pubblico generale, e soprattutto le nuove generazioni, al mondo della ricerca, dell’innovazione, delle scienze naturali e tecnologiche e, in particolare, ai linguaggi, metodi e contenuti della ricerca scientifica contemporanea!

Dal 20 al 22 giugno, dunque, l’Università degli Studi del Molise, attraverso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, a partire dalle ore 17, sarà in primo piano negli spazi della Termoli Sotterranea, che ospiterà:

Attività laboratoriali

Esperienze immersive

Installazioni interattive

Dimostrazioni scientifiche

Tutte curate e condotte dai docenti e ricercatori del Dipartimento BioTerr.

I temi principali – biodiversità, ambiente, tecnologia e innovazione – saranno raccontati in modo accessibile e partecipativo, trasformando la scienza in un’esperienza concreta e condivisa, e favorendo l’opportunità di sperimentare in prima persona strumenti, approcci e concetti scientifici.

L’evento si rivolge a un pubblico eterogeneo – studentesse, studenti, famiglie, cittadini, curiosi e appassionati di ogni età – e intende rafforzare il ruolo di UniMol come importante Istituzione promotrice di cultura scientifica e conoscenza, come un ideale ponte di dialogo tra accademia, società e territorio, in linea con la sua azione di Terza Missione.

Il programma proseguirà nelle serate del 21 e 22 giugno, a partire dalle ore 21:00 in Piazza Sant’Antonio, con una speciale attività di osservazione astronomica e divulgazione astrofisica a cura del professor Antonio Gioiosa.

I partecipanti avranno l’opportunità di osservare il cielo notturno, stelle, pianeti e galassie attraverso telescopi professionali e vivere un’esperienza unica e immersiva all’interno di un planetario virtuale.

UNIMOLVerse 2025 si configura così come un’occasione privilegiata per promuovere la scienza: un invito a scoprirla nella sua essenza di bene comune, accessibile, condiviso e capace di generare meraviglia, consapevolezza e partecipazione.

Non resta che partecipare, viverla e scoprirla!