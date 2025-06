Vicanò impasta il successo: doppio podio al mondiale di Napoli

TERMOLI. Claudio Vicanò, pizzaiolo di fama internazionale e termolese d’adozione, continua a collezionare successi che ne confermano il talento e la passione per l’arte bianca.

Dopo le importanti affermazioni ottenute in ambito globale, come il terzo posto nella categoria “Non Tradizionale Internazionale” alla PizzaExpo di Las Vegas e il titolo di campione del mondo nella categoria “Pizza Classica” al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo di Napoli nel 2023, Vicanò si è distinto anche nel recente 22° Campionato del Mondo Caputo Cup, svoltosi a Napoli dal 3 al 5 giugno.

Durante questa competizione, organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Claudio ha conquistato due prestigiosi terzi posti nelle categorie pizza più veloce e pizza più larga, dimostrando ancora una volta la sua abilità tecnica e la capacità di unire tradizione e innovazione.

Il Campionato del Mondo Caputo Cup è un evento che richiama i migliori pizzaioli da tutto il mondo e rappresenta non solo una gara tecnica, ma anche un momento di valorizzazione della cultura e della tradizione napoletana della pizza.

Claudio Vicanò, noto anche per le sue “sculture di pizza” e per il suo impegno nel promuovere l’eccellenza della pizza italiana all’estero, continua così a portare alto il nome di Termoli nel panorama internazionale, arricchendo la sua brillante carriera con nuovi traguardi di grande prestigio.

Congratulazioni a Claudio per questo ulteriore successo, che testimonia la sua dedizione e passione per una tradizione in continua evoluzione.

Alberta Zulli