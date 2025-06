Come scegliere gli pneumatici più adatti per la propria auto?

Tra i vari elementi dell’auto, sono gli pneumatici uno dei più importanti quando si prende in considerazione il fattore sicurezza. La scelta in merito a quali gomme acquistare per un veicolo richiede attenzione, in quanto i diversi modelli esistenti incidono in modo differente anche sulle prestazioni dell’auto, sul consumo di carburante e sull’aderenza all’asfalto. Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto della vettura con l’asfalto e, di conseguenza, limitarsi a valutare il loro prezzo è un errore da non commettere.

Per identificare le misure corrette per il proprio veicolo è sufficiente fare riferimento a quanto riportato nel libretto di circolazione. Su quest’ultimo, infatti, compaiono larghezza, altezza e diametro del cerchio, informazioni che si trovano anche sul manuale d’uso e sul fianco di ogni gomma.

Verificate le misure, il passo successivo consiste nel selezionare la tipologia di pneumatico tenendo conto dello stile di guida, dello stato delle strade percorse abitualmente e di altre esigenze. Sono da valutare anche le condizioni climatiche del luogo dove si utilizza l’auto e la stagione in cui si procede all’acquisto. Analizzando singolarmente tali aspetti, è possibile iniziare dalla distinzione tra pneumatici invernali, estivi e 4 stagioni. Per quanto riguarda le condizioni d’uso, guidare l’auto in ambito urbano è differente rispetto a farlo su strade extraurbane o autostrade. Pneumatici economici sono ideali per chi guida sulle strade trafficate tipiche degli ambienti urbani; negli altri casi meglio optare per pneumatici che garantiscano prestazioni migliori, dimostrandosi più adatti a supportare velocità elevate.

Passando alle tipologie di gomme, gli pneumatici estivi offrono ottima aderenza e massima sicurezza in presenza di temperature superiori ai 7°C. Utilizzabili senza problemi sia su strade asciutte che bagnate, non sono progettati per la guida su strade innevate o ghiacciate. Gli invernali, al contrario, si dimostrano eccellenti con temperature inferiori ai 7°C e su tracciati caratterizzati da neve e ghiaccio. Gli pneumatici 4 stagioni (o All Season) rappresentano un buon compromesso tra modelli estivi e invernali, proponendosi a coloro che preferirebbero non dover sostituire le gomme stagionalmente. Allo stesso modo, soddisfano le persone che vivono in zone in cui il clima è piuttosto mite. Consultare l’etichetta europea degli pneumatici è utile per confrontare differenti modelli valutando più aspetti: classe di aderenza delle gomme sul bagnato, classe di consumo di carburante, resistenza al rotolamento e, non meno importante, livello di rumorosità.

I vantaggi di acquistare online ricambi e accessori per auto

Acquistare pneumatici online è divenuta un’abitudine per tanti consumatori italiani. D’altro canto, farlo in Rete è comodo perché offre l’opportunità di scegliere tra un numero importante di marchi e modelli e permette di confrontare velocemente i prezzi dei negozi online. Tra le piattaforme di maggior successo è possibile citare eBay, Autodoc, Autoparti e Norauto; a fornire pneumatici a tali realtà sono soprattutto grandi brand, un indice di come il fenomeno delle vendite in Rete abbia raggiunto una popolarità anche superiore alle aspettative.

Norauto, ad esempio, si distingue per il vasto catalogo e l’elevato rapporto qualità-prezzo che consente a chiunque di acquistare ricambi e pneumatici a costi contenuti. Se all’inizio della propria avventura l’azienda francese si è occupata principalmente di servizi di manutenzione e personalizzazione dei veicoli, con il passare degli anni il catalogo ha iniziato ad ospitare accessori e ricambi. Oggi, grazie alle soluzioni di risparmio di Norauto disponibili online, gli utenti hanno l’opportunità di comprare quanto desiderato certi di ricevere prodotti di qualità ad un prezzo ancora più accessibile.

Rivolgere l’attenzione a pneumatici economici non sempre si rivela un’ottima idea; lo è, però, se il risparmio è associato all’attivazione di un coupon o a ribassi periodici su gomme di qualità. Norauto, e altre piattaforme impegnate nella vendita di pneumatici, sono solite aggiornare frequentemente le promozioni disponibili, consentendo di risparmiare in qualunque periodo dell’anno e assicurando, in tal modo, una guida sicura dell’auto. La cosa importante è scegliere piattaforme affidabili, ossia siti in cui sia possibile accedere a informazioni di natura tecnica, ottenere assistenza anche in fase di post-vendita e beneficiare di servizi aggiuntivi.

Consigli per conservare e mantenere in condizioni perfette gli pneumatici

Acquistato un set di pneumatici online, per mantenerli efficienti a lungo è fondamentale dar luogo ad una serie di interventi di manutenzione ordinaria. Il primo della lista è il controllo della pressione, eseguibile comodamente in una qualsiasi pompa di benzina e particolarmente importante prima di partire per un lungo viaggio in auto. Consigliata è la rotazione periodica: ruotando gli pneumatici una volta al mese, infatti, è scongiurato il pericolo deformazioni a causa del peso. Da non dimenticare sono anche il controllo dell’allineamento delle gomme e la verifica della profondità del battistrada. Quest’ultima, nello specifico, permette di capire se gli pneumatici abbiano un’aderenza tale da consentire loro di frenare in sicurezza anche su asfalto bagnato.

Oltre agli interventi appena menzionati, chi guida è tenuto a conservare gli pneumatici stagionali correttamente. Per farlo è necessario innanzitutto pulirli accuratamente con acqua e sapone al fine di rimuovere lo sporco, eventuali residui di olio e altre sostanze. Qualora le gomme siano montate sui cerchi, occorrerà pulire anche tali elementi. C’è chi fa uso del talco per rendere più semplice e veloce il montaggio dello pneumatico sul cerchio e impedire che la camera d’aria si “appiccichi” allo pneumatico in fase di gonfiaggio.

Gli pneumatici stagionali, rimossi dall’auto, dovrebbero essere conservati in un locale asciutto, meglio ancora se a temperatura costante. Se ambienti umidi, o con temperature troppo elevate, potrebbero favorire la comparsa di muffa, locali eccessivamente luminosi rischierebbero di far invecchiare precocemente le gomme, causandone la rottura. La conservazione dovrebbe essere differente a seconda che gli pneumatici siano dotati o meno di cerchi. Nel primo caso è possibile impilarli in verticale (assicurandone la stabilità), o porli in sospensione appendendoli ai raggi del cerchio. Utile è il ricorso a supporti specifici, in primis gli alberi per pneumatici (o portagomme), perfetti per impilare le gomme anche avendo poco spazio disponibile.

Le persone che, impiegando pneumatici stagionali, non hanno idea di dove riporli una volta smontati, possono affidarsi al proprio gommista di fiducia per usufruire del deposito stagionale. Una soluzione ottimale per non rischiare che una conservazione scorretta si rifletta sulla condizione delle gomme e sulla sicurezza nella guida. Si ricordano, ad esempio, il fenomeno dello spiattellamento, o “flat spotting”, la perdita di aderenza e la presenza di vibrazioni potenzialmente pericolose.

Da non dimenticare, infine, è la responsabilità ecologica nello smaltimento delle gomme usate, essenziale per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Allo stesso tempo il corretto smaltimento promuove il riciclo di materiali utili all’industria come acciaio, gomma e fibre tessili. Evitare agli pneumatici di finire in discarica significa scongiurare l’emissione di gas serra.