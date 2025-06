Lanciare un sito web aziendale: i passi da compiere

I siti web sono tra gli strumenti più efficaci ai quali le aziende possono ricorrere per essere presenti online, parlare di sé, farsi scoprire dal giusto target.

Sebbene oggi sia possibile crearli e metterli online in modo del tutto autonomo, ricorrendo a CMS e site builder di facile utilizzo, rivolgersi a esperti del settore può offrire numerosi benefici.

In particolare, l’intervento di web developer e web designer è indispensabile per ottenere un sito bello, sicuro, accessibile e user friendly, mentre una consulenza SEO mirata può fare la differenza nel posizionamento di un sito web, aiutando ad esempio a ottimizzare la struttura del sito, i contenuti, l’esperienza utente e via dicendo.

Ma quali sono i passaggi da seguire per mettere un sito online? Andiamo a scoprirlo insieme.

Le fasi preliminari

Il primo passo da compiere per lanciare un nuovo sito web consiste nel progettarlo nei minimi particolari. La progettazione non riguarda solo il lato estetico, ma anche quello funzionale, e deve tenere conto di aspetti come:

le finalità del sito;

del sito; le caratteristiche dell’azienda e dei prodotti o servizi offerti;

e dei prodotti o servizi offerti; le caratteristiche del target da raggiungere.

Terminata la progettazione, si passa alla fase di sviluppo, la quale può essere effettuata tramite la scrittura dell’intero codice a partire da zero o l’uso di un CMS.

Già in queste prime fasi il ruolo degli esperti SEO risulta molto importante, in quanto possono aiutare ad adottare alcune strategie utili per rendere il sito più veloce, performante e utilizzabile, tutti aspetti che incidono positivamente sul posizionamento.

La scelta dell’hosting e del dominio

La scelta dell’hosting e quella del dominio, devono essere effettuate con grande attenzione. Una scelta errata può infatti ridurre l’efficacia del sito, renderlo meno performante o più difficile da posizionare.

In particolare, mentre l’hosting giusto può garantire velocità, sicurezza e, se necessario, scalabilità, migliorando l’esperienza utente, un nome di dominio scelto con cura può risultare più facile da ricordare e da trovare, e può includere parole chiave utili per il posizionamento.

I contenuti

Affinché il sito web risulti utile per raggiungere gli obiettivi stabiliti, ma anche interessante, dev’essere arricchito con contenuti di qualità.

Testi, immagini, ma anche video, documenti scaricabili, form di contatto: ogni elemento dev’essere studiato con attenzione per offrire all’utente informazioni precise, aiutandolo ad esempio a conoscere meglio l’azienda e i prodotti offerti, a trovare ciò di cui ha bisogno, a risolvere qualsiasi problema in modo rapido ed efficace.

Ogni contenuto deve inoltre essere ottimizzato in modo tale da favorire il posizionamento sui motori di ricerca.

Lanciare il sito: indicizzazione e posizionamento

Terminato lo sviluppo del sito e aggiunti i primi contenuti, lo si può finalmente mettere online e attendere che venga indicizzato. Sebbene questa sia pressoché automatica, per accelerarla è possibile utilizzare gli strumenti messi a disposizione dai motori di ricerca, i quali consentono ad esempio di caricare la sitemap o di richiedere l’indicizzazione di specifici URL.

Un po’ alla volta, i bot analizzeranno le pagine del sito e cominceranno a posizionarle in base ad alcuni fattori rilevanti. Qui entrano in gioco più che mai gli esperti SEO, i quali potranno individuare le migliori strategie per portare il sito sempre più in alto nella SERP.

Il ruolo degli esperti SEO

Come si è visto, gli esperti SEO hanno un ruolo importante in ogni fase della creazione e del lancio del sito. Inoltre, il loro compito non termina con la messa online e l’indicizzazione, ma prosegue fino al raggiungimento degli obiettivi e oltre.

Analizzando metriche, dati e statistiche, potranno infatti individuare i punti deboli del sito e apportare, nel corso del tempo, modifiche e cambiamenti utili per salire nell’indice dei risultati di ricerca. Inoltre, potranno affiancare strategie offsite per migliorare ancora di più il posizionamento.