Quali spese di noleggio a lungo termine sono detraibili?

Il noleggio a lungo termine è passato da essere una soluzione di nicchia a una vera e propria scelta mainstream per imprese, partite IVA e, in parte, anche per i professionisti che vogliono semplificare la propria mobilità.

Il motivo è semplice: oltre a un canone tutto compreso, che include assicurazione, manutenzione, soccorso ecc., la formula consente di ottimizzare il carico fiscale attraverso deduzioni e detrazioni. Andiamo quindi a scoprire quali voci possono finire nella dichiarazione dei redditi.

Deduzione o detrazione? Ecco come leggere il contratto

La spesa sostenuta ogni mese si scompone in quota finanziaria (il valore d’uso dell’auto) e quota servizi (assicurazioni, manutenzioni, soccorso stradale, tassa di proprietà, gestione amministrativa).

Quando parliamo di deduzione ci riferiamo alla possibilità di togliere una percentuale di quel costo dal reddito imponibile prima che vengano calcolate le imposte. Con la detrazione, invece, la percentuale si sottrae direttamente dall’IVA dovuta.

Nel 2025 la regola cardine rimane quella dell’utilizzo: se il veicolo è strumentale all’attività (taxi, auto medica, furgone di consegna), l’impresa deduce e detrae il 100%.

Se l’auto serve anche per spostamenti personali, la percentuale scende al 40% per l’IVA e si attesta al 20% o 70% sull’Irpef/Ires a seconda che sia semplicemente non strumentale o assegnata in uso promiscuo a un dipendente.

Quali sono le spese che si recuperano al 100%

Due categorie godono della detraibilità totale:

I veicoli strumentali; I veicoli affidati agli agenti di commercio.

Nel primo caso rientrano taxi, scuolabus, mezzi di autonoleggio, auto delle autoscuole o qualunque veicolo senza il quale l’attività non potrebbe svolgersi. Qui l’azienda porta in deduzione l’intero canone e recupera integralmente l’IVA, senza limiti di importo né di chilometraggio.

Anche gli agenti e rappresentanti possono detrarre l’IVA e dedurre l’80% della quota finanziaria (fino a 5.164,57 euro l’anno) e il 100% dei servizi. Questa soglia piuttosto generosa è pensata per chi percorre molti chilometri quotidianamente e ha l’auto come principale strumento di lavoro e immagine.

Uso promiscuo o non strumentale: quanto si può scaricare

Se l’auto è intestata all’azienda, ma viene concessa al dipendente per lavoro e vita privata per la maggior parte dell’anno, la deduzione sale al 70% senza alcun tetto di spesa (se l’uso promiscuo è documentato), mentre la detrazione IVA resta al 40%.

In pratica, l’impresa recupera quasi tre quarti del costo e il dipendente paga il fringe benefit secondo le nuove aliquote green: nel 2025 il benefit sarà tassato al 10% delle tabelle ACI se il veicolo è elettrico, al 20% se plug-in, al 50% per benzina e diesel.

Diverso il caso dei veicoli non assegnati o utilizzati raramente per il lavoro: qui la deduzione scende al 20% e la base massima su cui applicarla è di 3.615,20 euro l’anno. In termini pratici, il risparmio fiscale potenzialmente non supera 723,04 euro. La detrazione IVA rimane bloccata al 40%.

Lo stesso trattamento è previsto per i professionisti individuali che non dimostrano l’uso esclusivo del mezzo.

Dalla teoria alla pratica: un esempio di calcolo

Immaginiamo una società di consulenza che noleggia un SUV ibrido per il proprio direttore commerciale al canone di 650 euro al mese, IVA esclusa, comprensivo di servizi. L’auto è assegnata in uso promiscuo per tutto l’anno:

Quota annua deducibile : 650 × 12 = 7.800 euro. Applicando il 70 % la base imponibile scende di 5.460 euro. Con un’aliquota Ires al 24% e Irap al 3,9%, il risparmio supera i 1.500 euro.

: 650 × 12 = 7.800 euro. Applicando il 70 % la base imponibile scende di 5.460 euro. Con un’aliquota Ires al 24% e Irap al 3,9%, il risparmio supera i 1.500 euro. IVA detraibile: 650 × 12 × 22 % = 1.716 euro di imposta. Di questa l’azienda recupera il 40%, cioè 686 euro.

Nel complesso il costo effettivo del canone si riduce di oltre 2.200 euro l’anno, senza considerare il valore aggiunto derivante da Kasko, tagliandi, pneumatici e assistenza già inclusi.

Il noleggio a lungo termine, insomma, non è solo comodità operativa: letto con le lenti della fiscalità, può diventare anche un alleato prezioso per ridurre il carico tributario e liberare liquidità.