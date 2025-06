«A 850 km da casa abbiamo trovato una famiglia»

GUGLIONESI. Ci sono momenti in cui la vita ti mette alla prova, senza preavviso. Ed è proprio in quei momenti che si scopre il valore delle persone e la forza degli incontri inaspettati. Questa è la storia, una vicenda difficile affrontata lontano da casa, ma resa più leggera grazie alla presenza di chi, senza esitazione, ci ha teso la mano.

«Vorremmo iniziare con un antico detto che ripeteva sempre nostra madre: “Le nuvole le accoppia il vento, i pazzi si accoppiano da soli”.

In questa tragica avventura, che fortunatamente ha avuto un lieto fine, abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone che mai avremmo immaginato di trovare a quasi 850 km da casa. Queste persone sono ora parte della nostra vita.

Sono stati come una vera manna dal cielo nel momento dello sconforto e del bisogno. Con questo semplice gesto desideriamo ringraziare tre persone speciali, tre “folli” che, proprio come noi, si trovavano lontani da casa, a 850 km di distanza.

Andrea, Angela e il nostro eroe, nipote acquisito Mattia, al quale Andrea ha “dato una nuova vita”.

Grazie di cuore per essere stati il nostro porto sicuro in questa tempesta improvvisa. Come voi siete stati per noi, così noi saremo sempre per voi, certi che questo legame ormai è indissolubile.

Con affetto,

Tonia e Giuseppe».