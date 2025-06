A Guglionesi il concerto delle orchestre delle scuole e il coro Punto di Valore per Sant’Antonio

GUGLIONESI. In occasione della festività di Sant’Antonio a Guglionesi si è svolto il concerto “Scuole in…canto”, un viaggio tra note, parole e musica. Davanti al Comune e accanto alla chiesa di Sant’Antonio, tre scuole del territorio si sono esibite con numerosi brani eseguiti dalle orchestre formate dagli studenti e dirette dai docenti di strumento dei vari istituti, dimostrando il loro talento con gli strumenti musicali e sottolineando il valore della musica nella scuola, oltre al grande insegnamento che deriva proprio dal lavoro in sinergia nell’orchestra.

Nello spazio in via De Santis, giovedì 12 giugno gli studenti dell’orchestra Brigida di Termoli hanno portato numerosi brani, da quelli di musica classica a quelli più moderni diretti dal maestro Gianluca De Lena e preparati durante il corso dell’anno scolastico dai docenti di violino Armando Varriano, di pianoforte Esmeralda Frascatore che ha diretto sul palco sei solisti, di chitarra con il maestro Christian Gioia e di flauto con la professoressa Angela Tulipano, insieme al professore Basso Cannarsa che ha diretto il coro.

Anche l’orchestra della scuola Oddo Bernacchia di Termoli ha scelto un vasto e ricco repertorio che ha spaziato dal classico al moderno con i docenti Giuseppina Nista al pianoforte, Loris Fiore al clarinetto, Clara Silletta al flauto traverso e Antonello Petti alle percussioni; anche alcuni degli studenti si sono esibiti come solisti ottenendo gli applausi del pubblico che ha riempito la piazza per l’evento musicale che ha arricchito il cartellone di eventi in occasione della festa di Sant’Antonio.

La scuola Giulio Rivera di Guglionesi ha portato sul palco la sua orchestra con i solisti e i musicisti diretti dai maestri Fernando Nese, Danilo Simeone, Daniele Terzano e Gianluigi Del Corpo. Ad arricchire il concerto le esibizioni dei cori dell’Associazione Punto di Valore. Insieme hanno eseguito un emozionante inno di Mameli che ha concluso l’appuntamento musicale.