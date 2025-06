Boccardi-Tiberio: voga in doppia sfida tra Molfetta e Termoli

TERMOLI. Nel 2025, la passione per la voga e la voglia di competere hanno unito due manifestazioni importanti: la gara nazionale a Molfetta e la sfida amichevole tra docenti e alunni a Termoli. Due appuntamenti distinti, ma entrambi capaci di raccontare una storia fatta di entusiasmo, impegno e spirito di squadra.

Trofeo del Sole – Memorial “Marta Veneziano” a Molfetta

Al Molo Pennello di Molfetta si è svolta la sesta edizione del prestigioso Trofeo del Sole – Memorial Marta Veneziano, una competizione remiera con lancia a 10 rematori e timoniere che ha visto la partecipazione entusiasta di istituti nautici provenienti da tutta Italia.

Tra le imbarcazioni in gara spiccava quella dell’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli, alla sua prima apparizione in un contesto nazionale: una vera e propria “prima volta” da incorniciare. Nonostante l’emozione, il team termolese ha dimostrato grinta e tecnica, piazzandosi nella top 10 — un risultato di grande rilievo considerando la presenza di oltre 20 squadre partecipanti — e guadagnandosi applausi e promesse di fiducia per le prossime edizioni.

Sfida tra alunni e docenti a Termoli – 7 giugno 2025

Sabato 7 giugno, presso la suggestiva Marina di San Pietro, si è tenuta la prima edizione della sfida tra alunni e docenti organizzata dall’Istituto Nautico “Ugo Tiberio” di Termoli, con la preziosa collaborazione dell’ASD Vogatori Termoli.

A partire dalle ore 12:00, il molo si è animato di vogatori, spettatori e curiosi: la gara in lance a 10 — sprint, spirito di squadra e freschezza — si è rivelata una battaglia avvincente fino all’ultima remata. Alla fine, i ragazzi hanno ottenuto la vittoria per pochi secondi, esultando insieme ai loro compagni di scuola, mentre i docenti, con il viso stanco ma soddisfatto, hanno applaudito la competizione sana e coinvolgente.

Un successo fatto di coordinazione e coraggio, reso speciale dalla partecipazione della Dirigente Scolastico, dottoressa Cimmino, che ha salito in barca con insegnanti e studenti. Un gesto simbolico e dimostrativo della cultura dello sport: “abbiamo voglia di condividere, di stare insieme”, ha commentato dopo le remate.

Futuro e prospettive

Entrambi gli eventi, pur distinti, raccontano una stessa storia di passione per il mare e di voglia di crescere, individualmente e come squadra. I ragazzi del “Boccardi Tiberio” tornano da Molfetta carichi di orgoglio, con la consapevolezza di poter competere a livello nazionale. A Termoli, l’eco della vittoria tra compagni e del coinvolgimento attivo dei docenti promette nuove sfide, con l’obiettivo di coinvolgere progressivamente tutti gli istituti della città e, magari, delle altre regioni.

L’Asd Vogatori Termoli conferma il suo ruolo di punto di riferimento e promotore, rendendo concreta la sua missione: portare la cultura remiera nelle scuole, creare occasioni di crescita, aggregazione e scoperta di sé.

Da Molfetta a Termoli, la barca è la stessa — giovani vogatori, insegnanti, dirigenti e appassionati — ma i paesaggi cambiano e la magia si rinnova. L’anno 2025 segna così l’inizio di un percorso promettente per l’Istituto “Boccardi Tiberio” e per l’intera comunità termolese: un orizzonte in cui l’istruzione, il mare e lo sport s’intrecciano in un unico racconto di emozione, competizione e orgogl

Michele Trombetta