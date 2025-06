Con Marica parte Spiaggia Abile: il lavoro che fa bene al cuore

BASSO MOLISE. Soffia un vento nuovo sulla costa molisana. Un vento che profuma di diritti, di libertà, di possibilità. Con il progetto Spiaggia Abile, da Montenero di Bisaccia a Campomarino, il mare diventa finalmente un luogo per tutti. E non solo da vivere, ma da abitare pienamente, senza barriere, con dignità e protagonismo.

A Montenero di Bisaccia sono ufficialmente iniziati i lavori per l’accessibilità delle spiagge: un traguardo atteso e ora concreto. «Quest’estate garantiamo accessibilità al mare, ma soprattutto inclusione» – ha dichiarato la sindaca Simona Contucci, tracciando la rotta verso un futuro più equo.

Ma l’inclusione, quella vera, non si ferma alla passerella che porta all’acqua. A Campomarino, infatti, è partito il primo tirocinio di inclusione sociale previsto dal progetto, e la protagonista è Marica, 23 anni, che ha iniziato il suo percorso presso l’Aloha Park Hotel. Una realtà storica del territorio, accogliente e sensibile, guidata da Lino Vileno, che ha aperto le sue porte — e il suo cuore — al progetto.

«Siamo il primo Comune a far partire questa azione del progetto, e ne siamo fieri», ha commentato l’assessora alle Politiche sociali Rossella Panarese. «Il nostro obiettivo è chiaro: Campomarino deve diventare sempre più una città per tutti, dove l’inclusione non è uno slogan, ma un impegno quotidiano».

Dietro le quinte, a tessere il filo di questa rete solidale, c’è l’Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile, promotrice e coordinatrice della seconda fase del progetto. «Marica è solo la prima – fanno sapere – nei prossimi giorni partiranno altri 17 tirocini in tutto il territorio. Opportunità vere, concrete, costruite insieme alle strutture che hanno creduto nel progetto».

Accanto a loro, anche ANGSA Molise APS, che ha seguito il progetto in ogni dettaglio. «Con emozione vediamo Marica al lavoro», ha detto la referente Carla Pasquarelli. «Questo è un segnale forte: quando si lavora insieme, si può davvero costruire un mondo più giusto, che mette al centro le abilità, non i limiti».

Commovente il messaggio arrivato dai genitori di Marica, che racconta meglio di ogni comunicato il senso profondo di questo progetto:

«Oggi si apre un nuovo capitolo. Marica inizia il suo tirocinio al Park Hotel di Campomarino. È entusiasta, felice, piena di energia. Per due mesi vivrà un’esperienza che arricchirà la sua crescita, dentro e fuori. È un passo verso il suo futuro, e noi siamo con lei, fieri e speranzosi».

Spiaggia Abile non è solo un’iniziativa: è un manifesto per un Molise più umano, più accessibile, più giusto. Dove l’inclusione si costruisce sul campo, con mani che aiutano, strutture che accolgono, amministrazioni che ci credono.

E dove il mare — finalmente — è davvero di tutti.