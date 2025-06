Dieci baby tennisti molisani qualificati ai tornei nazionali   

MOLISE. Terminati gli incontri valevoli per le qualificazioni ai campionati italiani giovanili di settembre all’insegna dell’egemonia dell’Associazione Tennis Campobasso. Ben otto giocatori su dieci sono tesserati proprio con il club di Villa De Capoa del neopresidente Ennio Cerio e rappresenteranno la nostra piccola realtà alle fasi nazionali in programma nella prima settimana di settembre. Niccolò e Melissa Virgilio (entrambi del club rossoblù) hanno staccato i “pass” rispettivamente per Torino e Milano: il primo, l’ha spuntata su Pasquale Cerio (7-6 7-5 il risultato scaturito dopo quasi due ore di gioco della finale under 13). La seconda, ha battuto, a sorpresa, Claudia Di Bartolomeo nella finale del torneo under 12 (6-1 6-3 il risultato).

A Milano, nel prestigioso club intitolato ad Alberto Bonacossa, oltre a Melissa Virgilio ci sarà pure Matteo Gentile che ha superato con un doppio 6-1 Lorenzo Ciafardini nel torneo under 12. Nell’under 13 femminile, successo per Melissa Felice che ha sconfitto Elena Ferrauto col punteggio di 6-2 6-2 (fasi nazionali per questo comparto previste a Velletri in provincia di Roma). Flavia Lagioia, invece, ha guadagnato l’accesso alle finali nazionali di Verona dove potrà rappresentare il Molise nei campionati italiani under 14 in virtù del netto successo su Aurora Cicchese (6-2 6-1 lo score finale). Manuela Cefalo e Federico Cerio sono i baby trionfatori nel comparto under 11: Manuela Cefalo ha avuto la meglio su Federica Ferrauto (punteggio 6-2 6-4) e potrà raggiungere Casale Monferrato per la competizione femminile.

A pochi chilometri da questa località e più precisamente a San Salvatore Monferrato, Federico Cerio rappresenterà la regione nell’ambito del torneo maschile, grazie alla vittoria su Alessandro Di Iorio (T.C. Boianodue). Break boianese, dopo tanto rosso-blù, nel torneo under 15 femminile dove Beatrice Paiano ha superato la compagna di club Sarah Iannetta col punteggio di 7-5 6-2 e potrà raggiungere Latiano in provincia di Brindisi per la fase tricolore di questa categoria. Costantino Asiatico (A.T. Termoli) giocherà sui campi del Parioli di Roma dove è programmato il campionato italiano under 14 e Giacomo Germanese, infine, che ha sbrigato la pratica Benedetto Valerio (A.T. Termoli) con un doppio 6-2, parteciperà ai prossimi campionati italiani under 15 in programma a Bologna.