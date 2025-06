Diffusi roghi di sterpaglie sul territorio del basso Molise

TERMOLI. Anche in assenza di interventi di grande rilievo, i turni dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli sono ormai senza tregua, per il numero di chiamate che arrivano al centralino del 115, a causa dei focolai d’incendio di sterpaglie e rovi, disseminati in tutto il territorio del basso Molise.

Oggi, in città, segnalati almeno tre roghi, tra Marinelle, Colle Macchiuzzo e Difesa Grande. Resta di fondo la necessità che si abbia accortezza nella manutenzione del verde, privato e pubblico.

In contrada Arcora, a Campomarino, nella notte scorsa, divampato persino il quarto incendio in due giorni.