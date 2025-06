La leonessa di Termoli ruggisce ancora: Francesca De Sanctis ancora sul podio

TERMOLI. In un’edizione tra le più impegnative e spettacolari del Trofeo San Nicandro – Città di Venafro, con temperature torride e un percorso tecnico e selettivo, Francesca De Sanctis ha scritto ancora una volta il suo nome tra le protagoniste assolute.

La “leonessa termolese” ha conquistato il terzo posto assoluto femminile e il secondo posto tra le italiane, dimostrando grinta, tenacia e una classe mai sopita.

Oltre 220 atleti hanno preso parte all’evento nazionale su strada Fidal (livello Bronze), con partenza e arrivo tra le suggestive vie del centro storico di Venafro, gremite di un pubblico caloroso e accogliente.Ma quello di Francesca non è solo un piazzamento prestigioso: è l’ennesimo capitolo di una storia di rinascita e determinazione. Chi vi scrive ha avuto il privilegio di accompagnare da vicino questa atleta sin dai suoi primi passi in pista. Una ragazza che già allora mostrava un’indole da guerriera, pronta a sacrificarsi, ad allenarsi in silenzio e a rialzarsi dopo ogni caduta.E di ostacoli ne ha superati tanti: la perdita prematura della sua adorata mamma, le responsabilità familiari, il dolore, i silenzi e i ritorni.

Eppure Francesca è sempre tornata, più forte, più matura, più viva. Come quando, tempo fa, l’ho rivista correre per le strade di Termoli: fu un colpo al cuore, un’emozione simile a quella che si prova nel vedere un figlio rialzarsi da solo, con fierezza e tenacia.Quella fierezza che l’ha portata a vincere perfino tra le Alpi, in una gara che ancora ricordo, tanto da dedicarle un titolo in prima pagina: “Oggi Nuovo Molise: Ciociara d’adozione, regina tra le cime”.

Lei sa bene di cosa parlo.Oggi, questa nuova impresa a Venafro è il giusto riconoscimento per una donna, una madre, un’atleta che ha saputo affrontare la vita con la stessa forza con cui affronta la salita più ripida: senza mai arrendersi.Grazie a Massimiliano “Massi” Terracciano e a tutto lo staff dell’Atletica Venafro per aver curato con attenzione ogni dettaglio di questa splendida manifestazione. E grazie a te, Francesca, per ricordarci ogni volta che la vera vittoria non sta solo nel podio, ma nella forza di rialzarsi e continuare a correre.Tremate, tremate… la Leonessa è tornata. Ringraziamo per il materiale fotografico il fotografo “Franco”.

Michele Trombetta