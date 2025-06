L’integrazione è divertimento: “Insieme al Parco”

TERMOLI. Musica, abbracci, sorrisi, divertimento, al riparo dalla calura di ieri, grazie all’ombra degli alberi e immersi in un clima di vera integrazione e inclusione sociale.

Ieri mattina, nel cuore verde di Termoli, il Parco Comunale Girolamo La Penna – come testimoniato da una nostra Facebook Live – si è trasformato in un meraviglioso palcoscenico di umanità, calore e incontro, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. La quarta edizione di “Insieme al Parco” è stata una vera e propria festa della diversità, della comunità e dell’inclusione, promossa con sensibilità e passione dal Progetto Sai di Termoli e dalla Cooperativa Medihospes, con il prezioso contributo di numerosi enti del Terzo Settore.

Dalle prime ore del mattino, il parco ha cominciato a riempirsi di voci allegre, volti sorridenti e mani curiose. I bambini, protagonisti assoluti dell’evento, sono stati accolti con t-shirt personalizzate—simboli tangibili di appartenenza e partecipazione. I piccoli ospiti del Progetto Sai e del nido Bim Bum Bam, insieme a famiglie, educatori e cittadini, hanno dato vita a un’esperienza che ha unito gioco, cultura e condivisione, rendendo la mattinata indimenticabile.

Le attività sono iniziate con le letture animate della Libroteca “L’ora d’aria”, che ha saputo catturare l’attenzione e stimolare l’immaginazione dei bambini con racconti illustrati dal grande potere evocativo. Tra pagine sfogliate e occhi spalancati, si è respirata la magia della narrazione, capace di abbattere barriere e costruire ponti tra culture diverse. A seguire, un laboratorio creativo ha dato libero sfogo alla fantasia: tempere, pastelli, colla e cartoncini hanno trasformato idee in piccole opere d’arte, espressioni autentiche di pensieri e sogni.

A metà mattina, un momento tanto semplice quanto profondamente significativo: la merenda condivisa. Intorno a tovaglie colorate, tra risate e chiacchiere spontanee, bambini e adulti hanno condiviso cibo e storie, in un gesto collettivo che ha reso concreto il concetto di comunità. Subito dopo, l’aria si è riempita di musica e risate con l’animazione proposta dall’associazione La Fabbrica degli Eventi: trucca bimbi, baby dance, giochi musicali, palloncini modellabili e gonfiabili hanno reso il parco un vero regno del divertimento, dove ogni bambino ha potuto essere semplicemente sé stesso.

Presente anche il supporto sanitario, con l’ambulanza dell’associazione nazionale Vigili del fuoco volontari di Campomarino.

Durante l’intera mattinata, una fotografa professionista ha immortalato, con discrezione e sensibilità, attimi di complicità, stupore e allegria. Scatti rubati che raccontano più di mille parole l’anima dell’evento. Alla fine, ogni bambino ha ricevuto una sacca contenente il libro letto durante il laboratorio—un dono simbolico ma prezioso, che prolunga nel tempo l’eco di questa giornata speciale.

“Insieme al Parco” è stata molto più di un evento: è stata una dichiarazione di intenti, una testimonianza viva di come l’inclusione e il rispetto possano prendere forma nei gesti quotidiani. In un mondo che spesso costruisce muri, Termoli ha costruito ponti. E lo ha fatto attraverso i sorrisi dei più piccoli.