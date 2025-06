MoliseVola: ponte per turismo e mobilità interregionale: dopo l’Abruzzo tocca alla Puglia

TERMOLI. La mobilità e l’accessibilità territoriale sono elementi fondamentali per lo sviluppo economico e turistico di una regione. È con questa visione che la UilTrasporti Molise ha lanciato il progetto “MoliseVola”, un’iniziativa volta a garantire una continuità territoriale efficace e sostenibile, facilitando il collegamento tra il Molise e gli aeroporti limitrofi.

Dopo il successo del collegamento con l’Aeroporto d’Abruzzo, realizzato grazie alla collaborazione con Sati S.p.A., il sindacato ha ora rivolto lo sguardo verso nuove prospettive: l’integrazione del trasporto verso l’Aeroporto di Foggia “Gino Lisa”. L’obiettivo è offrire ai cittadini molisani, ma anche ai turisti, un servizio intermodale efficiente, in grado di migliorare l’accessibilità alla regione e favorirne la crescita.

Un dialogo istituzionale per il futuro

In questa direzione si è mosso l’incontro del 6 giugno 2025 tra UilTrasporti Molise, col coordinatore regionale Stefano Marinelli, e l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento. Durante il confronto, la Regione Puglia ha manifestato piena disponibilità a collaborare per individuare soluzioni condivise, riconoscendo l’importanza del progetto per il territorio e il valore aggiunto che esso potrebbe generare anche per l’Aeroporto “Gino Lisa”.

Tuttavia, per dare concretezza al progetto, è fondamentale che la Regione Molise entri attivamente nel dialogo istituzionale, contribuendo a definire strategie operative e a garantire il successo dell’iniziativa.

Un’opportunità per il turismo e l’economia

Il miglioramento dei collegamenti e dell’accessibilità del Molise si inserisce perfettamente nelle strategie di promozione territoriale già avviate, come dimostrato dalla partecipazione istituzionale alla BIT di Milano, dove è emersa chiaramente la necessità di rendere la regione più facilmente raggiungibile.

Oltre ai benefici per i cittadini, il progetto rappresenta una grande opportunità per il turismo, consentendo di attrarre nuovi visitatori e di incentivare il settore ricettivo, con ricadute positive per l’economia locale.

La richiesta di un incontro operativo

Per valutare insieme le opportunità e le modalità di attuazione del collegamento con l’Aeroporto “Gino Lisa”, UilTrasporti Molise ha formalmente chiesto un incontro congiunto tra Regione Molise, Regione Puglia e le istituzioni competenti. L’auspicio è quello di definire un piano di azione condiviso che possa concretizzare il progetto e dare risposte efficaci alle esigenze di mobilità del territorio.

MoliseVola è più di un progetto: è una visione di sviluppo territoriale che punta a collegare, includere e crescere, nella speranza di un futuro sempre più accessibile e dinamico per tutti.