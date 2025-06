Panini gourmet e turismo: Termoli in prima serata su Food Network

TERMOLI. Torna in TV “Il Panino Perfetto – Summer Edition”, spin-off estivo del celebre format dedicato ai panini d’autore, in onda su Food Network (canale 33 del digitale terrestre).

Il programma, nato due anni fa, è condotto anche in questa nuova edizione da Vittorio Gucci, volto noto della televisione e artista a tutto tondo, con alle spalle studi al Conservatorio e una solida carriera da musicista. Siciliano di origine, Gucci è orgogliosamente un “paninaro” convinto che il panino possa diventare un vero e proprio piatto gourmet.

Questa edizione estiva del programma si trasforma in un vero travel show, portando il pubblico alla scoperta dei sapori locali in alcuni dei borghi più affascinanti d’Italia. Niente studio televisivo: ogni puntata è girata nelle piazze italiane, tra mercati e botteghe, grazie al BistroMare, un coloratissimo food truck rosa brandizzato Rio Mare – main partner del progetto.

Gucci, affiancato da cuochi e ristoratori del posto, crea in ogni città due panini a base di prodotti Rio Mare, accompagnato da esperti locali nella selezione degli ingredienti tipici. Alla fine, una giuria popolare assaggia le creazioni e decreta il panino vincente, quello che meglio ha saputo interpretare l’anima gastronomica del luogo.

Tra le tappe toccate dal programma ci sono Sestri Levante in Liguria, Cattolica in Emilia-Romagna, Numana e Porto Recanati nelle Marche, fino ad arrivare in Molise, dove protagonista assoluta sarà Termoli.

La puntata dedicata alla città adriatica andrà in onda giovedì 19 giugno alle ore 22:00 su Food Network. Registrata circa un mese e mezzo fa in piazza Sant’Antonio, vedrà sfidarsi due noti cuochi molisani, alle prese con la creazione del loro “panino perfetto” a base di tonno. I nomi dei concorrenti restano top secret, così come il vincitore, che sarà svelato soltanto durante la messa in onda.

A decretare la preparazione migliore, tre giurati d’eccezione: Rosangela D’Ippolito, Carmela Cravero e Michele Trombetta. Nessuno dei tre, al momento, conosce il verdetto finale: i giudizi dati durante la registrazione non sono stati divulgati dagli organizzatori, e gli stessi giurati scopriranno il panino vincente e chi lo ha preparato insieme agli spettatori, solo a fine trasmissione.

L’episodio dedicato a Termoli sarà anche l’occasione per promuovere l’immagine turistica della città, con le sue piazze, il centro storico e la sua tradizione culinaria in primo piano.

Tra i professionisti dietro le quinte, un nome di rilievo: Marco Manes, cameraman termolese tra i più apprezzati a livello nazionale, già protagonista di diverse produzioni per emittenti importanti.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la cucina, i viaggi, e per tutti coloro che vogliono vedere Termoli protagonista in TV, sotto una luce nuova, genuina e gustosa.