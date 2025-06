Pozzetti sistemati e a giorni nuovo asfalto alla rotonda dell’ancora

TERMOLI. Lavori compiuti nella giornata alla rotonda dell’ancora, dove il traffico è stato deviato per interventi sui pozzetti

Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria a Termoli, dove è stata interdetta la circolazione nel tratto che da via Argentina (intersezione via Cile) scende verso via Maratona, nei pressi della rotonda dell’Ancora, zona adiacente al Cimitero comunale.

I lavori, affidati alla società A-STRA Adriatica Strade S.p.A., si sono concentrati sulla sistemazione di alcuni pozzetti ammalorati, operazioni considerate necessarie e propedeutiche alla successiva posa del nuovo manto stradale prevista nelle prossime settimane.

L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione della viabilità urbana, volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità dei tratti stradali più deteriorati. Nelle aree coinvolte sono state apposte opportune deviazioni per garantire il flusso del traffico e minimizzare i disagi per i cittadini.