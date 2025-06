Sfida veneto-romagnola per la finale del campionato di beach volley dei Vigili del fuoco

PETACCIATO MARINA. La sabbia di Petacciato Marina è pronta a ospitare l’atto conclusivo del 15° Campionato Italiano di Beach Volley dei Vigili del Fuoco. Dopo giorni di sfide intense sotto il sole molisano, il torneo giunge alla sua epica finale: Masiero-Finesi (Venezia) contro Silvestroni-Damassa (Forlì-Cesena).

Gli emiliani, già vincitori delle ultime due edizioni, puntano a completare il loro triplete, ma i veneti non sono certo qui per fare da spettatori. Masiero e Finesi sono determinati a mettere in difficoltà i superfavoriti e a ribaltare i pronostici con una prestazione da incorniciare.

L’evento, che ha visto la partecipazione di 72 atleti provenienti da 20 diversi comandi, ha regalato spettacolo e adrenalina, con partite combattute e un pubblico entusiasta. La finale, in programma alle 17:30, promette di essere il degno epilogo di una manifestazione che ha celebrato lo sport, la competizione e lo spirito di corpo dei Vigili del Fuoco.

Chi alzerà il trofeo? Il verdetto arriverà presto, ma una cosa è certa: sarà una sfida accesa, e non solo per il caldo!