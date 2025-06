Tricolore Beach volley dei Vigili del fuoco: la coppia Damassa-Silvestroni cala il tris a Petacciato Marina

PETACCIATO MARINA. Alla fine, nella 15ª edizione dei Campionati Italiani di Beach Volley dei Vigili del Fuoco, i pronostici sono stati rispettati. I superfavoriti, Nicola Damassa e Marco Silvestroni del Comando di Cesena-Forlì, si sono confermati campioni, battendo in finale con un secco 2-0 la coppia rivelazione del torneo: i giovanissimi Emanuele Filesi e Francesco Masiero, provenienti dal Comando di Venezia.

È stato un match intenso e spettacolare, dove la potenza fisica e l’esperienza dei due “corazzieri” romagnoli hanno prevalso sull’entusiasmo e la freschezza del giovane duo veneto, che ha comunque dimostrato di avere tutte le carte in regola per insidiare, in futuro, il dominio di Damassa e Silvestroni. Con questa vittoria, la coppia di Cesena-Forlì centra il “triplete”, firmando la terza vittoria consecutiva in questo prestigioso torneo.

Il cammino verso la finale è stato impeccabile per i neocampioni, che in semifinale hanno eliminato un’altra coppia tosta e ben affiatata, quella del Comando di Ancona composta da Luca Ragani e Jacopo Paolini. Questi ultimi, nella finalina per il terzo posto, hanno poi superato la squadra di Macerata – Jacopo Brandi e Andrea Sigona – battuta in semifinale proprio dai veneziani Filesi e Masiero.

A dimostrazione dell’elevato livello tecnico del torneo, è stato eletto miglior giocatore della competizione proprio uno dei più giovani in campo: Emanuele Filesi di Venezia, che ha impressionato per tecnica, freddezza e maturità, nonostante la giovane età.

Grande soddisfazione anche per lo staff organizzativo composto da Pasquale, Salvatore e Massimiliano del Comando di Campobasso. A detta di tutti i partecipanti, la 15ª edizione è stata un successo sotto ogni aspetto: location suggestiva, accoglienza impeccabile e una macchina organizzativa che ha funzionato con precisione svizzera. Non è impresa da poco gestire, per quattro giorni, ben 84 giocatori, oltre ad arbitri, dirigenti, accompagnatori e ospiti. Eppure, a Petacciato, tutto è filato liscio come l’olio.

Una manifestazione che ha fatto onore non solo al litorale molisano, ma a tutta la regione. I primi vincitori sono stati proprio loro: i molisani dell’organizzazione, che hanno fatto brillare Petacciato sotto i riflettori nazionali. E poi, sì, hanno vinto anche i Vigili del Fuoco. Tutti. Non solo Damassa e Silvestroni. Hanno vinto lo sport, la fratellanza, lo spirito di corpo.

Alla fine, dopo le premiazioni, l’abbraccio collettivo, i sorrisi e le foto, un po’ di nostalgia si è fatta sentire al momento dei saluti. Quattro giorni intensi che resteranno nei ricordi di tutti. Non poteva mancare il plauso sentito del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Gianfranco Tripi, che ha voluto sottolineare come il successo dell’evento sia frutto di passione, impegno e spirito di squadra.

Appuntamento, quindi, alla prossima edizione, con la certezza che il beach volley dei Vigili del Fuoco continuerà a regalarci emozioni, talento e amicizia.

Michele Trombetta