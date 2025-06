TAVENNA. Un luogo ad accesso libero per mettere in mostra le creazioni di un talento locale. Questa mattina a Tavenna, in viale Regina Elena è stata inaugurata la galleria d’arte “Artedidada”, della pittrice Giada Iurescia.

Dal sindaco Paolo Cirulli: «Tanti calorosi auguri a Giada, sarà uno spazio dove poter ammirare le tue bellissime creazioni».