Un’esplosione di energia all’Arena del Mare, Nek incanta Termoli: aneddoti, ricordi e 33 anni di musica

TERMOLI. Nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare, Nek ha dato il via al tour Nek Hits – Live 2025 con la sua data zero, regalando a Termoli una serata che resterà scolpita nella memoria di chi c’era. Un concerto intenso, caloroso, in perfetto equilibrio tra nostalgia e energia.

Prima ancora che le luci si accendessero e i musicisti entrassero in scena, il pubblico è stato accolto da una narrazione avvolgente, con riferimenti ai Festival che hanno segnato la sua carriera — da Sanremo al Festivalbar — e ai suoi brani tradotti anche in spagnolo. Poi, l’ingresso sul palco: essenziale, potente, diretto, accompagnato da un trio solido con Luciano Galloni alla batteria ed Emiliano Fantuzzi alla chitarra ed elettronica.

Ma è stato l’aneddoto iniziale, raccontato con affetto e ironia, a creare subito una connessione profonda con il pubblico termolese. Nek ha rievocato un episodio vissuto proprio in città, all’epoca della collaborazione con Max Pezzali e Francesco Renga (ma dovevano essere in quattro), lui e parte della sua band, in cerca di relax lontano dalla folla, rimasero “insabbiati” con il van sulla spiaggia di Termoli. Dovettero chiedere aiuto ai passanti per tirarsi fuori — una scena buffa, ma anche simbolica di quel legame autentico con la città e la sua gente.

Il concerto è stato un viaggio attraverso i suoi 33 anni di carriera, con una scaletta da brividi: “Se una regola c’è”, “Contromano”, “Nella stanza 26”, “Amami”, “In Te”, “Laura non c’è”, “Se io non avessi te”, fino a una sorprendente cover di “Gli spari sopra” di Vasco Rossi, accolta con entusiasmo. Il pubblico ha cantato, si è alzato in piedi, ha invocato il bis a gran voce con “Se telefonando”, e ha ricevuto in cambio emozioni sincere.

Nek ha ringraziato più volte Termoli per l’affetto e l’ospitalità, raccontando di aver vissuto l’essenza della città e della sua gente nei giorni precedenti. Una serata che ha avuto il sapore dell’abbraccio, del ritorno a casa. Un’esplosione di energia, ricordi, e musica che vibra ancora nell’aria.