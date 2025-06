Cassa integrazione cautelativa anche nella seconda metà di luglio alla Stellantis, domani c’è lo sciopero sul Ccnl

TERMOLI. Si infiamma ancora di più l’estate del comparto metalmeccanico e, ancora una volta, gli occhi sono puntati su Stellantis. Dopo la fine ufficiale della produzione dello storico motore Fire, anche negli altri reparti dei propulsori ex Fiat di Termoli la situazione si fa difficile. Nella giornata di ieri, l’azienda ha comunicato l’attivazione della cassa integrazione ordinaria, a scopo cautelativo, per i reparti GME, GSE e V6, per il periodo che va dal 14 al 27 luglio 2025. Coinvolti circa 600 lavoratori, ora in stato di preallerta.

Ma la crisi del settore non si ferma qui. Per venerdì 20 giugno, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero generale nazionale di otto ore, che avrà un’eco forte anche in Abruzzo e Molise.

In Abruzzo, la mobilitazione culminerà con una grande manifestazione regionale a Lanciano. Il corteo partirà alle 9:30 da via Caduti di Nassiriya e proseguirà fino a piazza Plebiscito, dove, dalle 10:15, si alterneranno sul palco delegate e delegati metalmeccanici da tutto il territorio. Sarà l’occasione per dare voce alle difficoltà vissute ogni giorno nelle fabbriche, ma anche alle speranze di migliaia di lavoratori. A concludere la giornata sarà Luca Colonna, della segreteria nazionale Uilm.

Lo slogan scelto — “Senza contratto il Paese si blocca” — riassume l’impasse attuale: il rinnovo del contratto nazionale di categoria è fermo, così come le risposte su salari, orari, sicurezza, diritti e contrasto alla precarietà. È anche per questo che si arriverà a quota 40 ore complessive di sciopero, un segnale di forte determinazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori nel farsi ascoltare e nel pretendere risposte concrete.