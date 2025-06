Ccsl Stellantis: definiti testi su premio e inquadramento

TERMOLI. Ccsl: definiti testi su premio e inquadramento; venerdì speriamo di arrivare alla firma con CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis. Lo affermano Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr.

«È ripresa oggi alla Unione degli industriali di Torino la trattativa di rinnovo del biennio economico del Contratto collettivo speciale di Lavoro con CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis.

Abbiamo condiviso i testi del nuovo premio di risultato e della commissione inquadramento con Stellantis, analogamente a quanto già fatto con CNHI e Iveco. Ferrari invece manterrà le specificità del proprio accordo aziendale.

Quanto al nuovo premio di Stellantis vengono accolte le nostre richieste di abolire la condizione soglia del free cash flow, nonché di avere un momento di verifica dell’andamento semestrale; inoltre, fermo restando l’indicatore di redditività AOI, è stato aumentato il correttivo degli indicatori locali dei costi di trasformazione, della qualità e delle quote di mercato, in modo tale da portare l’ammontare massimo del premio dal 10,5% allo 11,55% della paga base annua. CA Bank, Leasys e Camau avranno un proprio premio specifico.

Quanto al testo sulla Commissione inquadramento concordato con Stellantis, si prevede di elaborare una proposta entro la vigenza contrattuale di una nuova voce retributiva che misuri e premi specifiche professionalità. Si è convenuto di partire dalla prima area professionale e in particolare da coloro che lavorano in linea a trazione del montaggio, valorizzando la polivalenza su più postazioni fermo restando naturalmente la normativa sul divieto di demansionamento, per poi sviluppare ulteriori criteri utili alle altre aree professionali.

Infine, abbiamo ripreso con tutte le imprese firmatarie del CCSL la discussione sull’aumento della paga base, consapevoli delle difficoltà industriali, ma decisi a ottenere un aumento dignitoso per i lavoratori, che recuperi integralmente il potere di acquisto eroso in questi anni. Confidiamo che al prossimo incontro di venerdì 6, forti delle relazioni sindacali partecipative consolidate in questi anni, riusciremo ad addivenire ad un risultato positivo nonostante le difficoltà oggettive di contesto».