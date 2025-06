Che farà Acc su Termoli? Intanto sul futuro delle batterie automotive ne ha parlato a Stoccarda

TERMOLI. Secondo le informazioni date nei mesi scorsi, a giugno dovrebbe esserci l’aggiornamento sulla questione Gigafactory. Nonostante il pessimismo diffuso, c’è chi ancora attende che Acc dica qualcosa sulla Gigafactory di Termoli, come una ventina di anni fa e oltre faceva Nanni Moretti coi girotondi sulla sinistra.

Ma Acc non ha abbandonato il palcoscenico europeo, ha solo ‘silenziato’ il progetto molisano (e italiano). La joint-venture di Stellantis, Mercedes e Totalenergies ha partecipato al The Battery Show Europe 2025: strategie per affrontare la volatilità del mercato, dove ha avuto un ruolo di primo piano a Stoccarda, con Coo e Deputy Ceo Erhard Schletterer che ha condiviso approfondimenti essenziali su Navigare nella volatilità del mercato – Strategie per sostenere la crescita nel settore europeo delle batterie. L’industria delle batterie si trova ad affrontare un periodo di trasformazione e incertezza, e Schletterer ha guidato una discussione illuminante con esperti del settore come Andreas Bareid, MBA, Sarah Montgomery e Daniela Sordi.

I partecipanti hanno potuto approfondire tematiche cruciali, tra cui: le sfide e opportunità della transizione elettrica e della produzione di celle lungo la catena del valore. I principali rischi di mercato che influenzano la crescita dell’industria europea delle batterie. Le strategie messe in campo da Acc, leader europeo nella produzione di celle per autoveicoli, per adattarsi con successo alle sfide del settore. Oltre agli interventi chiave, gli esperti Acc hanno arricchito il panorama della fiera con la loro conoscenza e competenza, contribuendo attivamente alle numerose conferenze in programma.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Philippe Desprez, Principal Expert di Acc, sul tema Fast Charge Management, una componente essenziale per accelerare l’elettrificazione dell’industria automobilistica. «La presenza di Acc a The Battery Show Europe 2025 dimostra il nostro impegno nel costruire un futuro più innovativo e sostenibile per la mobilità elettrica. Un ringraziamento speciale a Tim Hotz per l’organizzazione impeccabile di questo evento e per l’opportunità di connetterci con i protagonisti del settore!»