Concorso pubblico al settore Tributi: procede la selezione

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha pubblicato la comunicazione ufficiale riguardante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto per “Funzionario Settore Tributi” – Area Funzionari (ex Categoria D1).

La prova orale si terrà venerdì 11 luglio 2025 alle ore 9.30, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, in via Sannitica n. 5. Tutti i candidati ammessi sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Tra i 17 candidati, 6 sono stati ammessi alla fase orale, avendo superato le prove scritte e ottenuto punteggi sufficienti nei titoli. Il candidato con il punteggio più alto risulta il codice YD32521GU1, con un totale brillante nelle due prove scritte.