Consigli per operare in sicurezza sul web

TERMOLI. Poste Italiane, da sempre in prima linea nel promuovere e sensibilizzare gli utenti sull’importanza della sicurezza informatica, fornisce ai cittadini molisani validi strumenti per operare in sicurezza sul web, adottando un sistema di difesa che utilizza tecnologie all’avanguardia per individuare e bloccare le potenziali minacce.

Il Centro Prevenzioni Frodi e il CERT-Computer Emergency Response Team sono tra le eccellenze di Poste Italiane. Il primo, fiore all’occhiello nel contrasto e prevenzione delle frodi, opera quotidianamente con un team altamente specializzato e con tecnologie innovative. Il CERT-Computer Emergency Response Team, invece,si concentra sulla sicurezza informatica, puntando ad anticipare i potenziali attacchi online.

Il rischio di rimanere coinvolti in una truffa, infatti, riguarda tutti e non va sottovalutato anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti” che fanno leva sulla buona fede dei cittadini e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime come, ad esempio, fingere di telefonare per conto di enti pubblici.

Poste Italiane invita dunque i cittadini a restare aggiornati su come difendersi dalle truffe visitando la sezione dedicata del sito https://www.poste.it/come-difendersi-dalle-truffe.html , dove sono a disposizione degli utenti una serie di informazioni, vademecum, videopillole, podcast e infografiche per imparare a riconoscere le potenziali minacce della rete.

In generale, è sempre fondamentale:

• Riconoscere la provenienza di e-mail, sms e telefonate fraudolenti

• Non avere fretta

• Fare attenzione alle proposte vantaggiose e alle promesse di denaro o guadagni facili

• Verificare le pagine web su cui si effettuano i propri acquisti

• Usare cautela nella gestione di dati, informazioni e documenti personali

• Mantenere software e password aggiornati

Inoltre, è sempre bene ricordare che Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. non chiedono mai in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center, ufficio postale e prevenzione frodi) e per nessuna finalità, le credenziali di accesso a poste.it e alle app di Poste Italiane (il nome utente e la password, il codice PosteID); i dati delle carte (il PIN, il numero della carta con la data di scadenza e il CVV); i codici segreti per autorizzare le operazioni (il codice PosteID, il codice conto, le OTP – one time password ricevute via SMS).

Tra le altre iniziative e con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli utenti rispetto ad un uso consapevole e maggiormente sicuro di internet, Poste Italiane nell’ambito della Corporate University ha attivato numerosi programmi di divulgazione, anche multimediali, disponibili sul sito di Educazione Digitale https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html.