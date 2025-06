Da Molise al Salento, una rete adriatica per la crescita blu e il turismo sostenibile

TERMOLI. Si è chiuso ad Ugento il progetto Interreg “Enhance cooperation between private and public institution for an efficient management to raise criteria standards for Blue Flag award in the region”, che per due giorni ha riunito istituzioni, imprese e comunità locali per condividere risultati e prospettive di crescita blu nel Mediterraneo.

“Il successo di Blue Flag dimostra che la sostenibilità non è un costo, ma un vantaggio competitivo: valorizza il territorio, attira investimenti e crea occupazione di qualità. Oggi mettiamo a sistema un modello di gestione costiera replicabile dal Molise al Salento e, grazie al dialogo con Albania e Montenegro, rafforziamo una rete adriatica capace di innovare e crescere insieme.” — dichiara Paco Manes, Presidente Fondazione Turismo e Cultura Molise.

Il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, ha ringraziato i partner di Montenegro e Albania, sottolineando che “la collaborazione transfrontaliera, insieme alle sinergie avviate con il Molise e l’area di Termoli, consolida l’immagine di Ugento quale capitale di un turismo costiero responsabile e inclusivo.”

Il direttore del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, Giuseppe Scordella, ha evidenziato come “Blue Flag abbia rafforzato la tutela degli ecosistemi dunali e marini, creando al tempo stesso nuovi percorsi educativi e servizi smart per residenti e visitatori.”

L’imprenditrice molisana Mariella Vincitorio ha presentato l’esperienza del suo “Albergo diffuso” Residenza Sveva a Termoli:

“La rigenerazione del patrimonio storico, abbinata a servizi a basso impatto ambientale, dimostra come anche le strutture ricettive possano guidare la transizione green del turismo.”

I partner si sono impegnati a proseguire la cooperazione in vista di un progetto di follow-up che punterà a estendere la rete di buone pratiche a tutto il bacino adriatico.