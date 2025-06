D’Alessandro (Cisl): “Il Molise non può essere solo una meta estiva, ma vivere e lavorare con dignità tutto l’anno”

CAMPOBASSO. Antonio D’Alessandro (Cisl Molise): “Il Molise non può essere solo una meta estiva, dev’essere una regione in cui vivere e lavorare con dignità, tutto l’anno”.

“I dati Excelsior di giugno 2025 – dichiara Antonio D’Alessandro, segretario della Cisl Molise – raccontano di un territorio segnato da forti contrasti. Da una parte, un comparto dei servizi in espansione (+9,6% su base mensile), trainato in particolare dal turismo (+20%) e dai servizi alla persona (+17,6%); dall’altra, un settore industriale in affanno, con le costruzioni in caduta libera (-25% su base mensile, -18,9% sul trimestre).”

A Campobasso sono previste 2.300 assunzioni nel mese di giugno, in crescita del 5% rispetto al 2024, mentre l’intero trimestre estivo dovrebbe registrare oltre 5.800 ingressi. “Numeri che parlano di un dinamismo apparente – prosegue D’Alessandro – ma che rischia di restare confinato nella stagionalità. Il lavoro deve essere stabile, dignitoso, capace di offrire futuro alle famiglie molisane.”

Preoccupano anche i segnali di disallineamento tra domanda e offerta di lavoro: quasi la metà delle imprese (48,4%) segnala difficoltà nel reperire personale, spesso per mancanza di candidati. “Questo dimostra quanto sia urgente investire in orientamento scolastico, rafforzare i percorsi ITS e creare veri collegamenti tra scuola e impresa.”

Altro tema centrale riguarda l’inclusione: solo il 28% delle posizioni è destinato a giovani under 30 e appena il 13% a lavoratori stranieri. “In una regione che invecchia e si spopola, bisogna puntare sulla formazione dei giovani, attirare nuove competenze e costruire politiche inclusive.”

Anche sul fronte industriale si registra un quadro contrastante: la manifattura mostra segnali di tenuta (+21%), ma il crollo delle costruzioni impone un ripensamento strategico. “Serve un piano regionale per rilanciare gli investimenti infrastrutturali, favorire la riconversione ecologica e sostenere l’innovazione.”

La Cisl Molise – conclude D’Alessandro – continuerà ad essere presidio di ascolto e proposta concreta. Le nostre priorità restano:

– rafforzare le politiche attive del lavoro,

– sostenere formazione continua e apprendistato di qualità,

– incentivare una contrattazione capace di premiare stabilità e competenze.

“Il Molise ha bisogno di visione e di coraggio. Non può essere solo una meta estiva: deve tornare ad essere una terra in cui restare, vivere e costruire futuro”.