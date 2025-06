«Dopo i licenziamenti, ci chiedono gli straordinari in Vibac»

TERMOLI. Un’ombra di crescente preoccupazione si sta allungando sullo stabilimento Vibac di Termoli, dove il clima di tensione tra azienda e lavoratori si fa sempre più palpabile. La Filctem-Cgil, in un comunicato sindacale dalle parole accorate e decise, ha lanciato un forte allarme, denunciando una nuova criticità che rischia di esacerbare una vertenza già complessa e dolorosa: il ricorso unilaterale al lavoro straordinario nella giornata di sabato. Una decisione, questa, che l’azienda avrebbe imposto senza alcun preventivo confronto o consultazione con le rappresentanze dei lavoratori, mettendo a dura prova l’equilibrio tra vita professionale e personale di decine di operai.

Questa inattesa mossa aziendale non giunge in un momento casuale, ma si innesta in un contesto già profondamente teso e segnato da ferite ancora aperte. La Filctem-Cgil non esita a ripercorrere la recente storia di conflittualità, ricordando come solo pochi mesi fa, nel gennaio del 2025, la Vibac abbia proceduto al licenziamento di circa 40 lavoratori. Un provvedimento particolarmente grave, sottolinea il sindacato, data la numerosa presenza tra i colpiti di iscritti alla Filctem-Cgil e, ancor più, di due rappresentanti Rsu regolarmente eletti nelle liste dell’organizzazione. Questo atto, considerato “contestato” e con “ulteriori profili di illegittimità legati alla procedura di riduzione del personale”, aveva già spinto la Filctem-Cgil a rifiutare la firma degli accordi. Oggi, la battaglia legale continua, con tutti i licenziamenti formalmente impugnati e la vicenda affidata alle sedi legali competenti: un segnale inequivocabile della determinazione dei lavoratori a difendere la propria dignità e i propri diritti, rifiutando di cedere a quella che viene percepita come una logica indiscriminata di riduzione del costo del lavoro.

Una Contraddizione Inaccettabile e il Silenzio Aziendale che Preoccupa

Il sindacato non usa mezzi termini nel definire la gestione aziendale “autoritaria” e “unilaterale” in merito all’organizzazione del lavoro. È ritenuto “singolare (e al contempo contraddittorio)” che, dopo aver “espulso decine di lavoratori con criteri discutibili”, oggi la stessa azienda si rivolga agli straordinari, imponendo turni nel fine settimana senza fornire spiegazioni adeguate. Questo atteggiamento, secondo la Filctem-Cgil, non solo “mina la fiducia”, ma rischia di “cancellare ogni residuo di dialogo”, creando un muro di incomunicabilità che preoccupa per il futuro.

In questo scenario di crescente incandescenza, la Filctem-Cgil ha prontamente richiesto un incontro urgente con la Direzione aziendale, mettendo sul tavolo tre punti fondamentali, ai quali chiede risposte chiare e immediate:

Le Motivazioni degli Straordinari: Quali sono le ragioni precise che hanno portato al ricorso al lavoro straordinario nella giornata di sabato, soprattutto in assenza di qualsiasi confronto con le RSU e le Organizzazioni Sindacali? Il Collegamento con l’Incendio di Vinci: Esiste un eventuale collegamento, diretto o indiretto, tra questa necessità di straordinari e il recente incendio avvenuto presso lo stabilimento VIBAC di Vinci? Tale evento ha forse avuto ricadute produttive sul sito molisano, giustificando l’urgenza? Le Reali Intenzioni del Gruppo: Quali sono le reali intenzioni del gruppo Vibac rispetto al futuro dello stabilimento di Termoli? Si tratta di una semplice riorganizzazione produttiva o, come temuto, esiste il rischio di un progressivo disimpegno industriale che potrebbe mettere a rischio ulteriori posti di lavoro?

Il comunicato sindacale si chiude con toni fermi ma, al tempo stesso, aperti al confronto. La Filctem-Cgil ribadisce la propria disponibilità al dialogo, pur preannunciando con decisione la possibilità di “ulteriori iniziative di mobilitazione” e protesta nel caso in cui l’azienda dovesse continuare a ignorare le legittime richieste di chiarimento e confronto avanzate dalle lavoratrici e dai lavoratori. Il messaggio finale è perentorio, un vero e proprio grido d’allarme che risuona forte e chiaro: “La Vibac non può continuare a ignorare chi lavora. La dignità non si licenzia”. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si riuscirà a ristabilire un dialogo costruttivo o se la tensione, nello stabilimento termolese, è destinata a salire ulteriormente.