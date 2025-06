Edili molisani in difficoltà: “Pratiche troppo lente, cantieri bloccati”

CAMPOBASSO. Con una nota a firma del presidente Corrado Di Niro e inoltrata questa mattina all’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, l’Associazione è tornata a segnalare i notevoli ritardi lamentati dalle imprese nell’istruttoria delle autorizzazioni paesaggistiche, sottolineando come molte pratiche procedano con estrema lentezza. Una situazione che si ripercuote inesorabilmente sui tempi di avvio e di realizzazione delle opere, rappresentando un autentico freno per le imprese affidatarie, spesso impossibilitate ad eseguire i lavori commissionati.

Nella nota, l’Associazione degli edili molisani evidenzia come la questione sia stata già rappresentata in sede di audizione sul bilancio regionale ad aprile, ricevendo rassicurazioni che però non hanno portato i frutti sperati, dal momento che permangono gravi criticità che rallentano gli interventi in programma.