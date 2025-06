«Entro il 7 luglio attendiamo riscontri», pochi giorni ancora per scongiurare lo sciopero da parte della UilT

TERMOLI. Nessuna protesta eclatante, per il momento, sul fronte del trasporto urbano a Termoli: lo sciopero paventato nelle scorse settimane resta sospeso. I prossimi quindici giorni saranno decisivi per rimettere in moto la trattativa sul contratto integrativo; se non si troverà un accordo entro tale termine, la procedura si chiuderà con esito negativo.

Dopo l’incontro di lunedì scorso, la Uil Trasporti Molise ha formalmente richiesto un incontro urgente con il Comune di Termoli e Gtm S.r.l. L’iniziativa, concordata alla presenza del Prefetto di Campobasso, punta a definire un “contratto ponte” a favore dei dipendenti e a riavviare il confronto per un nuovo contratto integrativo.

L’istanza presentata dal sindacato prevede che, entro e non oltre il 7 luglio 2025, il Comune di Termoli convochi un tavolo di confronto. Alla riunione dovrà partecipare anche Gtm S.r.l., con l’obiettivo prioritario di raggiungere un’intesa sul contratto ponte. Tale strumento è pensato per garantire continuità e sostegno economico ai lavoratori in questa fase transitoria.

Parallelamente, la Uil Trasporti Molise richiede la ripresa della trattativa per la definizione del contratto integrativo, da sottoscrivere nel periodo di vigenza del contratto ponte. L’intenzione è rendere il nuovo accordo pienamente operativo al termine del ponte stesso, a tutela e garanzia della stabilità occupazionale.

Con la richiesta firmata dal Coordinatore Provinciale Uiltrasporti Molise, Nicola Gabriele Scafa, il sindacato sottolinea «la necessità di stabilizzare la situazione lavorativa dei dipendenti di Gtm S.r.l. attraverso strumenti contrattuali chiari e definiti». La definizione del contratto ponte e l’avvio delle trattative per il nuovo integrativo, conclude la nota, sono considerati «passaggi cruciali per assicurare la serenità e i diritti dei lavoratori, in un contesto di dialogo e concertazione con le istituzioni e l’azienda».