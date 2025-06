«Ferita ancora aperta», balneari tra vecchi e nuovi problemi

TERMOLI. Casa madre del Sib, è la stessa Confcommercio che denuncia come sia una «Ferita ancora aperta». «La “questione balneare” è tutt’altro che chiusa: è una “ferita ancora aperta” per decine di migliaia di famiglie che rischiano di perdere il lavoro e il frutto del loro lavoro». Dall’Assemblea nazionale di Confcommercio. il presidente Carlo Sangalli torna a chiedere una legge che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana. «La legge varata lo scorso settembre dall’attuale Governo è ingiusta e sbagliata perché non applica correttamente la cosiddetta Direttiva Bolkestein». Intanto, proprio dal Sib, la novità derivante dal fatto che ha recentemente riunito il proprio Consiglio Direttivo per analizzare gli sviluppi normativi e definire nuove iniziative a supporto del comparto balneare.

Tra i temi centrali della discussione, il decreto ministeriale riguardante indennizzi e canoni, ancora in fase istruttoria. Secondo indiscrezioni, il provvedimento ha ottenuto il concerto del Ministero dell’Economia ed è ora sottoposto all’esame della Ragioneria dello Stato, un passaggio cruciale prima della pubblicazione ufficiale. La legge 131/2024, introdotta dal governo Meloni-Fitto, continua a suscitare preoccupazione nel settore, con un giudizio fortemente negativo da parte del SIB-FIPE. Mentre si attende la formulazione definitiva del decreto ministeriale, emerge anche una interlocuzione tra il Ministero delle Infrastrutture e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la stesura delle linee guida sui bandi pubblici per le concessioni balneari. Questo dialogo rappresenta un passaggio fondamentale per garantire trasparenza e criteri equi nella gestione delle spiagge.

Oltre agli aspetti legislativi, il Consiglio Direttivo ha confermato il sostegno alle iniziative previste dal Protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Nuoto (FIN), mirate al miglioramento della sicurezza sulle spiagge. Tra le azioni più rilevanti vi è la creazione di una web radio, che permetterà una diffusione costante di aggiornamenti e contenuti informativi per gli operatori del settore e per i turisti. Inoltre, è stata approvata l’organizzazione della Giornata del Balneare, un evento dedicato alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza in mare e sulle buone pratiche per la tutela dei bagnanti. Per affrontare alcune criticità normative, il SIB-FIPE ha trasmesso due proposte emendative alle Commissioni parlamentari della Camera (VIII e IX) riguardanti il Decreto-legge Infrastrutture. Il primo emendamento propone di destinare ai Comuni il gettito derivante dai canoni demaniali, vincolandolo alla tutela e valorizzazione delle coste, una misura che potrebbe garantire risorse adeguate alla gestione ambientale del litorale.

La seconda proposta mira invece a chiarire le competenze in materia di salvamento, superando l’attuale sovrapposizione tra Capitanerie di Porto e Regioni. L’obiettivo è affidare alle Regioni la determinazione del periodo della stagione balneare, semplificando la normativa e garantendo una gestione più efficace. Le iniziative proposte dal SIB-FIPE rappresentano un passo importante verso una gestione più razionale e sostenibile del settore balneare. L’auspicio del Sindacato è che il governo e il Parlamento accolgano le proposte avanzate, contribuendo alla stabilità economica e alla sicurezza delle spiagge italiane. L’attenzione resta alta, in attesa dell’evoluzione normativa e della risposta istituzionale alle istanze del comparto».