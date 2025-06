Gabriella Stefania Scippa sarà Prorettore vicario UniMol

CAMPOBASSO. È di oggi la firma del Decreto di nomina del Rettore, prof. Giuseppe Peter Vanoli.

Ad affiancarlo nella governance accademica per i prossimi sei anni sarà la prof.ssa Gabriella Stefania Scippa, Ordinario di Botanica generale e attualmente Direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio.

La prof.ssa Scippa rappresenta da anni una figura di riferimento nel panorama accademico molisano e nazionale. La sua carriera si distingue per l’intensa attività didattica, scientifica e istituzionale, accompagnata da un costante impegno nella promozione della qualità della ricerca e dell’alta formazione universitaria.

La sua nomina assicura un elemento di continuità nella governance dell’Ateneo, valorizzando competenze consolidate e una profonda conoscenza del contesto territoriale. L’esperienza maturata a livello nazionale e internazionale si unisce a un forte radicamento in Molise, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Università come punto di riferimento per la crescita culturale, scientifica e sociale della regione.

Nata a Termoli e residente a Sant’Agapito (IS) nel 1993 si laurea in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Milano. Subito dopo la laurea avvia il suo percorso di ricerca all’Università del Molise, con periodi di studio in università straniere: nel 1994 è nel Regno Unito, presso il Department of Biological Sciences di Exeter; dal 1995 al 1999 è negli Stati Uniti, al Department of Plant and Botany Sciences della University of California, Riverside. Consegue nel 1998 il titolo di Dottore di ricerca in Difesa delle Produzioni Agroalimentari nel Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali e dell’Ambiente dell’Università degli Studi del Molise.

Nel 2001 dopo un nuovo periodo di ricerca negli Stati Uniti, al Department of Botany della University of Athens, in Ohio, assume il ruolo di Ricercatrice di Botanica Ambientale e Applicata all’Università degli Studi del Molise, dove continua la sua carriera accademica diventando Professore associato nel 2005 e Ordinario nel 2014.

Nel corso della sua attività all’Università del Molise ha ricoperto diversi incarichi istituzionali e accademici, tra i quali Prorettore con Delega ai Dottorati di Ricerca e Direttore della Scuola di Dottorato di ricerca, componente del Consiglio di Amministrazione, coordinatore di corsi di dottorati nazionali e internazionali.

Da oggi, mercoledì 4 giugno 2025, è Prorettore Vicario dell’Università degli Studi del Molise.