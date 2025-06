Gravina (M5S): “Dal rapporto Bankitalia un’indicazione chiara, il Molise è troppo esposto ai dazi”

CAMPOBASSO. Gravina (M5S): “Dal rapporto Bankitalia un’indicazione chiara: Molise troppo esposto ai dazi. Serve una strategia regionale per proteggere l’economia locale”.

«Il rapporto della Banca d’Italia sull’economia del Molise ci consegna un’indicazione precisa: la nostra regione è più esposta di altre agli effetti di scelte commerciali e geopolitiche internazionali, e questo rende necessaria una strategia regionale sul commercio estero e sul rafforzamento delle nostre filiere produttive». A dirlo è Roberto Gravina, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando i dati contenuti nel report presentato dalla Filiale di Campobasso.

«I dati mostrano che l’economia molisana è tenuta in piedi da una combinazione fragile: spinta pubblica da un lato, mancanza di visione strutturale dall’altro. In questo quadro, i Comuni hanno dato prova di saper gestire le risorse PNRR meglio della Regione, con cantieri che però avanzano lentamente. E mentre la produttività ristagna e la base imprenditoriale arretra, le istituzioni regionali continuano a inseguire le emergenze, senza investire realmente su capitale umano, filiere territoriali, innovazione, settore tragicamente in ritardo, con un indice di spesa inferiore alla media nazionale».

«È significativo che quasi un terzo delle esportazioni molisane sia diretto verso Stati Uniti, Canada e Messico – prosegue Gravina –. Un dato superiore alla media nazionale e legato in gran parte alla produzione del comparto dei mezzi di trasporto. Questo ci rende dinamici, ma anche vulnerabili. Una pressione sui dazi, come quella già annunciata dagli Stati Uniti, potrebbe generare ricadute dirette sull’economia regionale, perché il Molise nel tempo non ha ancora costruito un modello economico integrato».

Proprio per questo, già nei mesi scorsi Gravina aveva depositato una mozione, tuttora all’attenzione del Consiglio regionale, con cui si proponeva alla Regione di attivarsi presso il Governo per aprire un tavolo di confronto sul rischio dazi e, contestualmente, per promuovere misure di accompagnamento e diversificazione dei mercati di sbocco per le imprese regionali esportatrici.

«La nostra economia – spiega Gravina –, come facemmo già notare quando presentammo la nostra mozione, è fortemente esposta a shock esterni, con l’86,9% del valore delle esportazioni regionali concentrato su dieci soli prodotti. Il settore chimico, quello dell’automotive e l’agroalimentare sono tra i più vulnerabili alle nuove barriere tariffarie che l’amministrazione statunitense sta spingendo, con il rischio di un contraccolpo occupazionale e produttivo concreto per il nostro territorio.

Il rapporto Bankitalia ci mostra una crescita rallentata, investimenti privati ancora deboli, una produttività ferma e un mercato del lavoro che perde vigore – sottolinea Gravina –. Per questo serve una visione complessiva: la Regione può giocare un ruolo strategico in termini di programmazione nel rafforzare la competitività delle imprese, nel sostenere l’innovazione e nel creare reti tra il mondo produttivo, l’università e i centri di ricerca. La stessa Regione può incentivare, d’intesa con il Ministero competente, la caduta di investimenti industriali sul nostro territorio, anche con politiche di formazione mirata e misure di sostegno all’investimento, che poi è ciò che chiediamo da tempo sulla questione Stellantis e la Gigafactory di Termoli».

«La nostra proposta è semplice: usare i dati preziosi e puntuali forniti da istituzioni autorevoli, come per l’appunto la Banca d’Italia, come bussola e lavorare insieme per proteggere e rilanciare l’economia del Molise, rendendola più autonoma, diversificata e in grado di reggere anche agli immancabili scossoni internazionali. In questo – conclude – la politica può tornare a essere uno strumento utile e credibile, se sceglie di agire prima che i problemi si manifestino nella loro gravità».