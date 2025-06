Gravina (M5S): «Gigafactory di Termoli, il Governo scelga da che parte stare»

TERMOLI. I dazi americani e l’incertezza politica rischiano di colpire duramente l’economia italiana, con effetti devastanti soprattutto nel Mezzogiorno. Il Molise, tra le regioni più vulnerabili, è esposto a gravi ripercussioni a causa della scarsa diversificazione dell’export e della dipendenza da settori chiave come automotive, agroalimentare e moda.

A lanciare l’allarme è il Movimento 5 Stelle, che ha presentato una mozione alla Camera e in Consiglio regionale, e si prepara a un’azione coordinata anche al Parlamento europeo. Al centro dell’iniziativa, la Gigafactory di Termoli, progetto industriale strategico a rischio, sostenuto da fondi del PNRR e parte della strategia europea sulle batterie elettriche.

«Oggi lanciamo un’iniziativa politica articolata, concreta e coordinata che coinvolge Parlamento, Regione e Unione Europea. Al Governo Meloni chiediamo di smettere di temporeggiare: è il momento di dire con chiarezza se si intende sostenere davvero il progetto oppure se si è deciso, di fatto, di abbandonarlo», ha dichiarato Roberto Gravina, consigliere regionale del M5S e coordinatore nazionale del Comitato Enti Locali, aprendo la conferenza stampa tenuta lunedì 30 giugno presso la Biblioteca del Consiglio regionale a Campobasso.

La mozione, presentata in Consiglio regionale da Gravina come primo firmatario insieme ad Angelo Primiani, si affianca a quella già depositata alla Camera da Chiara Appendino (con le firme di Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, Torto, Auriemma, Caramiello) e all’interrogazione in via di presentazione al Parlamento europeo da parte dell’eurodeputato Pasquale Tridico.

L’obiettivo è chiaro: scongiurare la crisi dello stabilimento Stellantis di Termoli e promuovere una strategia di riconversione industriale attraverso la joint venture ACC. Tra le misure richieste: ingresso della Cassa Depositi e Prestiti nel capitale della società, attivazione di un nuovo Contratto di Sviluppo con Invitalia, utilizzo mirato dei fondi europei (PR FESR, FSE+, FSC, Just Transition Fund), interventi sul caro energia.

Gravina ha rilanciato anche una proposta locale: «La Giunta regionale dovrebbe avviare un’interlocuzione con Sorgenia, che gestisce una centrale a ciclo combinato nel nucleo industriale di Termoli, per valutare forniture energetiche dedicate a costi calmierati, sostenute da misure pubbliche».

Il quadro generale è preoccupante. Secondo i dati contenuti nella mozione parlamentare, l’inasprimento dei dazi USA potrebbe costare all’Italia oltre 11 miliardi di euro in export e 33.000 posti di lavoro, colpendo soprattutto le PMI. Per il Molise, che ha negli Stati Uniti uno dei principali mercati di sbocco, le conseguenze potrebbero essere devastanti, specie nei settori automotive, tessile e agroalimentare.

Il punto 8 della mozione nazionale è interamente dedicato alla Gigafactory di Termoli, definita “essenziale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della competitività dello stabilimento molisano” e “cruciale per la creazione di una filiera industriale europea, indipendente dal dominio asiatico”.

«In Francia, per lo stesso progetto di ACC, lo Stato ha investito 840 milioni di euro. In Italia, invece, siamo fermi. È inaccettabile», ha ribadito Gravina. «Non si tratta solo di salvare Termoli, ma di dare un segnale di visione politica. Se non cogliamo questa occasione, rischiamo di condannare il settore auto italiano al declino irreversibile».

Nel pacchetto di richieste, anche un fondo europeo per l’automotive, misure contro l’italian sounding, tracciabilità dei prodotti agroalimentari, e un piano industriale per una “transizione giusta” che salvaguardi imprese e lavoratori, in particolare al Sud.

Il Movimento 5 Stelle chiede inoltre che i fondi destinati al Mezzogiorno non vengano tagliati per finanziare la risposta ai dazi, in nome del principio di coesione sociale e territoriale.

Gravina ha concluso con un appello chiaro: «Ora servono chiarezza, responsabilità e azioni concrete. La Gigafactory non può restare ostaggio dell’ambiguità politica: o si sostiene, o si rinuncia. Ma è il momento di decidere».