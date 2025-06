Il Durc spauracchio degli ambulanti, delegazione sindacale incontra l’assessore Di Lucente

TERMOLI. Una delegazione di Ana-Ugl Molise e Puglia, rappresentata dal vicepresidente Raffaele Cristinziano (referente per la Puglia e delegato dell’area di struttura) e da Raffaele Tartaglia, di Sant’Elia a Pianisi, ha incontrato l’assessore regionale alle Attività Produttive nonché vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente, per discutere delle problematiche legate al Durc.

A riferisci dell’incontro, è stato il delegato del basso Molise, Angelo Gioia: «Durante il confronto, l’assessore ha ascoltato con attenzione le nostre perplessità e ha mostrato piena comprensione rispetto alle criticità che abbiamo evidenziato. Si è detto d’accordo con molte delle nostre osservazioni e ha assicurato che si impegnerà personalmente a valutare il tema, con l’intenzione – se necessario – di presentare una richiesta di sospensiva alla maggioranza, al fine di riconsiderare l’attuazione del Durc.

Questo provvedimento, infatti, penalizza in modo significativo i commercianti, in particolare quelli attivi nei contesti territoriali come quello di Milano e in altri ambiti regionali, rendendo urgente una riflessione condivisa.

Attendiamo con fiducia un riscontro concreto nei prossimi giorni.

A nome di Ana-Ugl Molise e Puglia e dell’intera categoria, ringraziamo l’assessore Andrea Di Lucente per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione riservata a un tema così importante. Il suo coinvolgimento diretto e la partecipazione all’incontro sono stati significativi e molto apprezzati».