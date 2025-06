“Il futuro che vorrei”: OrientaMolì fa tappa a Termoli

TERMOLI. In Piazza Vittorio Veneto il truck dedicato all’orientamento degli studenti.

Un grosso truck dedicato all’orientamento degli studenti che frequentano il quarto e il quinto superiore.

Un modo per portare a spasso per il Molise una iniziativa e accompagnare i giovani molisani nelle scelte del post diploma. Dopo Campobasso e Isernia è stata proprio la volta della città adriatica, ma il tour itinerante dedicato all’orientamento proseguirà anche nei prossimi giorni con altri mezzi e in tante altre piazze molisane.

L’idea è dell’assessorato regionale all’Istruzione, Formazione professionale l’Università del Molise in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale.

A presentare OrientaMolì erano presenti la giornalista Fabiana Abbazia, il dirigente regionale Vincenzo Rossi e il responsabile del progetto Biagio Testa. Ospite il Sindaco della città adriatica Nicola Balice che ha subito elogiato l’iniziativa che offre un ponte di passaggio tra il mondo della scuola superiore e il mondo del lavoro e dell’autoimprenditorialità.

“La regione Molise – ha detto il Sindaco di Termoli Nicola Balice – con questo progetto offre un valore aggiunto al mondo della scuola. È molto importante in quanto molte volte i nostri giovani tendono a lasciare il territorio per trovare nuove opportunità, per necessità e non rientrarvi più perché le possibilità appaiono limitate. Invece questi sono momenti che aggregano il mondo della scuola con il m ondo del lavoro e con l’università proprio perché si aiutano i giovani a trovare lo spunto per capire quali sono le loro reali inclinazioni. Contestualmente, diamo forza anche il territorio perché i giovani possono trovare proprio qui gli stimoli per creare il loro futuro con l’aiuto delle istituzioni, queste ultime devono sempre essere parte diligente per gli stessi giovani e per la loro formazione. In quel momento sanno che il territorio che li ha visti nascere è pronto per ospitare nuovamente e nel momento in cui dovessero scegliere un determinato corso di studi piuttosto che un percorso nel mondo del lavoro dopo il diploma”.

Oltre allo spazio esperienziale del truck hospitality gli studenti vivranno una esperienza immersiva e interattiva partecipando a laboratori e simulazioni e avranno a disposizione l’applicazione OrientaSmart che grazie a una interfaccia interattiva permette di esplorare l’intera offerta formativa universitaria. C’è poi la piattaforma ‘Sorprendo’ che aiuta i giovani a scoprire le proprie attitudini, preferenze e competenze.