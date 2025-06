Il nodo del trasporto urbano si trasferisce in prefettura

TERMOLI. Si intensifica la vertenza tra la Uiltrasporti Molise (Uilt) e la società Gtm srl, gestore del trasporto pubblico locale a Termoli. Dopo mesi di trattative arenate sul rinnovo del contratto integrativo aziendale, la Uilt ha formalmente richiesto l’attivazione della seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione, come previsto dalla legge 146/90. La Prefettura di Campobasso ha accolto la richiesta e ha convocato un incontro per il 23 giugno alle ore 11.30, presso la sede di Piazza G. Pepe.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti sindacali, la dirigenza della Gtm srl, il Sindaco di Termoli o un suo delegato, e il Prefetto in qualità di garante istituzionale. La Uilt, con il coordinatore regionale Stefano Marinelli e il provinciale Nicola Scafa, ha più volte denunciato l’atteggiamento di chiusura dell’azienda, che – a loro dire – continua a ignorare le legittime richieste dei lavoratori.

«Siamo pronti a soluzioni-ponte – hanno dichiarato – ma se anche questa fase si concluderà con un nulla di fatto, non escludiamo lo sciopero, pur consapevoli del disagio che potrebbe arrecare alla cittadinanza». La vertenza ruota attorno alla richiesta di un contratto integrativo che riconosca migliori condizioni economiche e normative per i dipendenti, che – sottolinea il sindacato – operano quotidianamente in condizioni difficili, con mezzi obsoleti e senza adeguati riconoscimenti. L’incontro in Prefettura rappresenta dunque un passaggio cruciale per evitare l’inasprimento del conflitto e garantire la continuità di un servizio essenziale per la mobilità urbana. Fai articolo migliore