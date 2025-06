Imposta di soggiorno, incontro con gli operatori turistici a Campomarino

CAMPOMARINO. Il Comune di Campomarino ha istituito l’imposta di soggiorno sul proprio territorio con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 24/02/2025 e stabilito le tariffe applicabili con Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 27/03/2025.

L’imposta di soggiorno è un tributo locale, essa è applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune differente dal proprio Comune di residenza ed in cui tale imposta è stata istituita.

L’imposta è versata dai turisti, ovvero dalle persone che alloggiano presso le strutture ricettive nel Comune di Campomarino. Le strutture ricettive, che siano alberghiere o extra-alberghiere, assumono il ruolo di agente contabile (Corte dei Conti Del.19/01/2013) ed hanno l’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale e nella misura indicata dalle tariffe approvate, per poi provvedere al riversamento in favore dell’Ente.

La R.T.I. I.C.A. Spa – Creset SpA, in veste di affidatario della gestione dell’Imposta di Soggiorno, unitamente al Comune di Campomarino, ha organizzato un incontro dedicato agli operatori del settore, in data 17.06.2025 alle ore 17.00 presso l’Aloha Park Hotel in Campomarino Lido, finalizzato a informare le strutture ricettive interessate sugli aspetti generali dell’Imposta, sulle nuove funzionalità operative e sulla piattaforma esplicativa a disposizione.

Una informativa completa è già presente sul sito www.icacresetmolise.net al seguente link:

L’incontro divulgativo sarà fondamentale per ottenere le informazioni necessarie allo svolgimento degli adempimenti e all’utilizzo del software dedicato e per poter condividere con le altre strutture eventuali dubbi e problematiche e dare modo al Concessionario e all’amministrazione di conoscerle e valutarle.