Impresa e sostenibilità nell’Unione europea: al via la due giorni internazionale alla sede UniMol di Termoli

TERMOLI. L’Università degli Studi del Molise, col Centro Governance e Public Policies, unitamente all’Associazione “Gian Franco Campobasso per lo Studio del Diritto Commerciale e Bancario”, ha organizzato una importante due giorni internazionale dal titolo: Impresa e sostenibilità ESG dopo la Direttiva UE 2024/1760 (CSDDD). Alla ricerca di una sostenibilità sostenibile.

Il Convegno, ospitato nella sede universitaria di Via Duca degli Abruzzi a Termoli, si terrà oggi, venerdì 27 giugno, con inizio alle ore 9:00, e proseguirà nella giornata di sabato 28 giugno a partire dalle ore 9.30.

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo scientifico e istituzionale, dedicato ad approfondire una tematica di crescente centralità e di cruciale importanza per la governance delle imprese societarie operanti nell’Unione Europea. Una significativa attenzione sarà rivolta ai settori in cui i profili della Corporate Social Responsibility (CSR) risultano particolarmente rilevanti, soprattutto in termini di attualità: finanza, banca, tecnologia, digitalizzazione, salute, ambiente, agroalimentare, manifatturiero.

L’obiettivo centrale del Convegno è promuovere un confronto e un dibattito sulle prospettive aperte dalle nuove normative europee, sia da un punto di vista tecnico-giuridico, sia in chiave multidisciplinare e operativa. Ricco e ampio il programma che si distingue per la partecipazione e gli interventi di relatori di alto profilo accademico, professionale e istituzionale, tra cui alcuni dei massimi esperti della materia a livello nazionale e internazionale.

Le sessioni previste si caratterizzano, infatti, per i contributi di illustri rappresentanti del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e di diversi Atenei nazionali e internazionali (Francia, Spagna e Germania), oltre che di studiosi, giuristi, dirigenti di impresa, consulenti e policy maker, offrendo così uno sguardo complessivo e attuale sul ruolo strategico della sostenibilità nell’impresa europea contemporanea.