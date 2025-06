«Incomprensibili accuse ai danni della Sati»

CAMPOBASSO. In vista dello sciopero proclamato per il 25 giugno 2025, la Sati Spa. intende chiarire e respingere con fermezza le accuse strumentali avanzate dalle Organizzazioni Sindacali Faisa-Cisal, Ugl Autoferro e Filt-Cgil, ribadendo il proprio impegno nel rispetto delle norme contrattuali, nella tutela dei lavoratori e nella continuità del servizio.

«La Sati Spa. respinge le accuse strumentali delle organizzazioni sindacali poste a fondamento della proclamazione di sciopero del 25/06/2025, pubblicate sugli organi di stampa, avendo sempre osservato le norme contrattuali e legali nella redazione dei turni, nella concessione delle ferie e dei permessi ex Legge 104/92 e nell’organizzazione del lavoro degli Operatori d’Esercizio.

Chiarisce che ha sempre dialogato con tutte le Organizzazioni Sindacali e con i lavoratori, rendendosi disponibile a soddisfare tutte le richieste avanzate, ritenendo di aver osservato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) e di aver ben operato anche nell’interesse degli utenti.

Tanto è vero che, nonostante operi in regime di prorogatio, ha condiviso le osservazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali sui turni di servizio, ha sempre dato la massima disponibilità a risolvere, in senso favorevole, le richieste provenienti da tutti i lavoratori riguardo alle ferie, ai permessi ex Legge 104/92, ai riposi compensativi e alla redistribuzione del lavoro durante i giorni festivi, ha aumentato le corse giornaliere, ha migliorato lo stato tecnico degli autobus e ha predisposto collegamenti e coincidenze tra linee urbane ed extraurbane.

Rende noto che, nei termini contrattuali previsti, sulla richiesta di incontro da parte delle Organizzazioni Sindacali, ha fissato una riunione presso la propria sede aziendale per esperire le procedure di raffreddamento per la risoluzione delle seguenti problematiche:

Rifornimento autobus urbani a gasolio a seguito di ordine di servizio del 22/04/2025; Mancato esame congiunto sui turni di servizio; Permessi ex Legge 104/92; Servizio di controlleria e bigliettazione.

Informa che dal verbale sottoscritto le Organizzazioni Sindacali, dopo aver ascoltato le ragioni datoriali, hanno ritirato dalla procedura di raffreddamento i punti 2, 3, 4 e hanno dichiarato che la procedura attivata continuasse soltanto in relazione all’ordine di servizio del 22/04/2025.

Osserva che, nonostante ciò, sulle varie testate giornalistiche le Organizzazioni Sindacali continuino ad attaccare la società SATI anche su problematiche condivise e risolte.

Specifica che l’attività di rifornimento degli autobus rientra tra i compiti accessori degli Operatori d’Esercizio, come previsto dagli accordi sindacali regionali e dalla consolidata prassi aziendale.

Ritiene quindi legittimo l’ordine di servizio del 22/04/2025 sul rifornimento degli autobus urbani a gasolio impartito a tutti i dipendenti del Trasporto Pubblico Urbano (T.P.U.), non essendo vincolata da accordi del precedente gestore scaduti e non più vigenti.

Sottolinea che, allo stato, la proclamazione dello sciopero verterebbe sulla ritenuta illegittimità del citato ordine di servizio, rispetto al quale la scrivente Società ha sempre rimarcato la sua legittimità alle Organizzazioni Sindacali, alla Commissione di Garanzia sull’Esercizio del Diritto di Sciopero, all’Osservatorio dei Conflitti sui Trasporti, al Sindaco del Comune di Campobasso, al Prefetto della Provincia di Campobasso e al Questore della Provincia di Campobasso».