L’allarme della Cisl: «Un’Italia che lavora… ma arranca, il Molise è allo stremo»

CAMPOBASSO. Il Rapporto Caritas 2024 non lascia spazio a interpretazioni: il Paese si impoverisce, e il Molise affonda. Con un tasso di disagio economico salito al 27,5%, quasi un terzo della popolazione regionale è priva di garanzie minime. A soffrire sono le famiglie oneste, i pensionati dimenticati e i giovani costretti a scappare.

Dietro questi numeri c’è il fallimento delle politiche pubbliche. Anni di tagli, disattenzione verso le aree interne e digitalizzazione imposta senza inclusione hanno lasciato territori interi in balia dell’abbandono. Le istituzioni, nazionali e regionali, hanno preferito gli annunci ai risultati.

Antonio D’Alessandro, Cisl Molise, denuncia con forza: «La povertà che cresce nel Molise non è una fatalità: è la conseguenza di scelte miopi, ritardi strutturali e colpevoli silenzi. Lavorare oggi non basta più per vivere con dignità. Questo è inaccettabile.»

Per la Cisl Molise il tempo delle analisi è finito. Serve un cambio di rotta, radicale e concreto, con azioni misurabili:

– Piani straordinari di occupazione nelle aree interne, con incentivi reali e controlli stringenti.

– Un welfare di prossimità, che riporti servizi essenziali nei comuni dimenticati.

– Una digitalizzazione giusta, che non lasci indietro chi non ha accesso, competenze o strumenti.

– Contrattazione sociale territoriale vera, che faccia del Molise un laboratorio di giustizia sociale, non una terra di rinunce.

«Abbiamo bisogno di politica, non di propaganda. Di investimenti, non di promesse. Di rispetto, non di compatimento» – conclude D’Alessandro – «Il sindacato non resterà a guardare. Se chi governa continuerà a ignorare la realtà dei fatti, saremo costretti ad alzare il livello della mobilitazione. Perché ogni giorno che passa senza interventi è un’offesa alla dignità di chi vive e resiste in questa terra».