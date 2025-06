Martedì il confronto a tre sul trasporto urbano tra UilT, Comune e Gtm

TERMOLI. Convocato l’incontro per definire il contratto ponte e rilanciare la trattativa sul contratto integrativo sul trasporto urbano. Il Comune di Termoli ha ufficialmente convocato le parti interessate per un incontro cruciale martedì 1° luglio 2025, alle ore 11, presso la sede comunale.

La convocazione, firmata dal dirigente del Settore IV – Servizio Trasporti e Mobilità, Ulisse Fabbricatore, arriva in seguito alla richiesta formale avanzata da UilTrasporti Molise e all’incontro tenutosi recentemente presso la Prefettura di Campobasso. Temi centrali all’ordine del giorno: definizione del contratto ponte tra il gestore del trasporto pubblico locale e l’amministrazione comunale; ripresa del confronto sul contratto integrativo aziendale. La lettera è stata inviata alla segreteria regionale di UilTrasporti e alla Gtm s.r.l. Unipersonale, con comunicazione di cortesia al Prefetto, confermando l’impegno istituzionale per una gestione condivisa delle tematiche riguardanti il trasporto pubblico locale.

Un passaggio istituzionale delicato che potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra sindacato e datore di lavoro, in un momento in cui la chiarezza contrattuale è cruciale per garantire stabilità e qualità del servizio per l’utenza e per i lavoratori del settore. La partecipazione delle parti, richiesta espressamente nella convocazione, sarà determinante per definire i prossimi scenari della mobilità urbana nella città di Termoli.