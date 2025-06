Metalmeccanici: «Il contratto non può più aspettare»

TERMOLI. «Oggi a Lanciano si alza forte la voce dei metalmeccanici in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo del contratto. Una mobilitazione che coinvolge tutto il Paese e che vede le lavoratrici e i lavoratori di Abruzzo e Molise uniti in piazza, a testimonianza della determinazione di un’intera categoria». Così Francesco Guida – Uilm Termoli.

«Dopo 40 ore di sciopero, è inaccettabile che la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale resti ancora bloccata. È il momento di riaprirla subito e di chiuderla al più presto, garantendo risposte concrete a chi ogni giorno manda avanti le fabbriche e il sistema industriale- continua Guida- Dai cortei e dalle piazze d’Italia arriva un messaggio forte e chiaro a Federmeccanica, Assistal e a tutte le aziende: Ora basta! I metalmeccanici vogliono il contratto!

La Uilm è come sempre in prima fila. Sempre dalla stessa parte. Dalla parte dei lavoratori».